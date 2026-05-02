Помилка в кадастровому номері земельної ділянки: ризики та як виправити у 2026 році

Кадастровий номер — це унікальний код ділянки, який не має повторюватися. Саме він "прив’язує" землю до власника в реєстрах. Але на практиці у 2026 році помилки або дублювання все ще трапляються. Часто власники дізнаються про проблему вже під час продажу або оформлення спадщини.

І саме тоді з’являються серйозні юридичні ризики, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Чим небезпечна помилка в кадастровому номері

Якщо ваш номер у Державному земельному кадастрі (ДЗК) співпадає з чужим або містить описку, юридично ділянки ніби не існує. Ви не зможете її продати, подарувати або передати у спадок, бо нотаріус просто не побачить чистих документів.

Найгірше — це "накладання" меж, коли через одну цифру ваш сусід законно будує паркан посеред вашого городу. Суди по таких справах тривають роками, а будівництво на такій землі заборонять першою ж перевіркою.

Як дізнатися кадастровий номер земельної ділянки

Перший крок — це перевірка актуальності даних у ДЗК. Вам потрібно отримати офіційне підтвердження, що номер дійсно має помилку або дублюється.

Оскільки система реєстрів у 2026 році працює злагоджено, витяг зазвичай підтягується автоматично, але для виправлення ситуації доведеться зібрати папери, які доводять наявність "двійника" або технічної помилки у вашому держакті.

Виправлення помилки в кадастровому номері

Коли факт помилки встановлено, шлях лежить до державного реєстратора. Головний секрет успіху — надати офіційний документ від Держгеокадастру про те, що старий номер був помилковим, а на заміну йому присвоєно новий. Без цієї довідки реєстратор має повне право "загорнути" вашу заяву.

Реєстратор сам бачить базу, але документальне підтвердження зміни номера — це ваша зона відповідальності.

Завершальний етап — це внесення коректних даних до Державного реєстру прав. Ви пишете заяву, додаєте пакет документів з ДЗК і чекаєте оновлення інформації.

Тільки після того, як у реєстрі з'явиться правильний кадастровий номер, ви стаєте повноправним господарем.

Наявність на руках лише пожовклого від часу держакта вже не гарантує спокою за власну землю. Щоб не опинитися в юридичній пастці під час продажу чи спадкування, власнику необхідно привести документи до ладу та обов'язково отримати актуальний витяг із ДЗК. Саме цей документ зараз є головним доказом того, що ваша земля офіційно зафіксована в цифровій базі.

