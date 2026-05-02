Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості

Власники можуть втратити землю через одну помилку у кадастрі: деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 08:50
Помилка в кадастровому номері земельної ділянки: ризики та як виправити у 2026 році
Чоловік з овочами та документи. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Кадастровий номер — це унікальний код ділянки, який не має повторюватися. Саме він "прив’язує" землю до власника в реєстрах. Але на практиці у 2026 році помилки або дублювання все ще трапляються. Часто власники дізнаються про проблему вже під час продажу або оформлення спадщини. 

І саме тоді з’являються серйозні юридичні ризики, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Чим небезпечна помилка в кадастровому номері

Якщо ваш номер у Державному земельному кадастрі (ДЗК) співпадає з чужим або містить описку, юридично ділянки ніби не існує. Ви не зможете її продати, подарувати або передати у спадок, бо нотаріус просто не побачить чистих документів. 

Найгірше — це "накладання" меж, коли через одну цифру ваш сусід законно будує паркан посеред вашого городу. Суди по таких справах тривають роками, а будівництво на такій землі заборонять першою ж перевіркою.

Як дізнатися кадастровий номер земельної ділянки

Перший крок — це перевірка актуальності даних у ДЗК. Вам потрібно отримати офіційне підтвердження, що номер дійсно має помилку або дублюється. 

Читайте також:

Оскільки система реєстрів у 2026 році працює злагоджено, витяг зазвичай підтягується автоматично, але для виправлення ситуації доведеться зібрати папери, які доводять наявність "двійника" або технічної помилки у вашому держакті.

Виправлення помилки в кадастровому номері

Коли факт помилки встановлено, шлях лежить до державного реєстратора. Головний секрет успіху — надати офіційний документ від Держгеокадастру про те, що старий номер був помилковим, а на заміну йому присвоєно новий. Без цієї довідки реєстратор має повне право "загорнути" вашу заяву. 

Реєстратор сам бачить базу, але документальне підтвердження зміни номера — це ваша зона відповідальності.

Завершальний етап — це внесення коректних даних до Державного реєстру прав. Ви пишете заяву, додаєте пакет документів з ДЗК і чекаєте оновлення інформації. 

Тільки після того, як у реєстрі з'явиться правильний кадастровий номер, ви стаєте повноправним господарем. 

Як повідомляли Новини.LIVE, наявність на руках лише пожовклого від часу держакта вже не гарантує спокою за власну землю. Щоб не опинитися в юридичній пастці під час продажу чи спадкування, власнику необхідно привести документи до ладу та обов'язково отримати актуальний витяг із ДЗК. Саме цей документ зараз є головним доказом того, що ваша земля офіційно зафіксована в цифровій базі. 

Також Новини.LIVE розповідали, що з’ясувати, кому належить суміжна територія, значно простіше завдяки онлайн-сервісам, навіть попри обмеження воєнного часу. Зазвичай такий пошук стає актуальним, коли виникають суперечки за межу або з’являється ідея розширити власне господарство за рахунок занедбаної ділянки поблизу.

земля документи на нерухомість право власності на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації