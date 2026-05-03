Власники квартир залишаться без угоди: що не так із техпаспортом на житло

Дата публікації: 3 травня 2026 04:20
Техпаспорт на квартиру: чи дає право власності на нерухомість в Україні
Будинок у Києві та документи. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Техпаспорт на квартиру часто сприймають як головний доказ власності. Через це виникають ризики: люди роками живуть у житлі, але юридично не можуть ним розпоряджатися. Але у 2026 році правила підтвердження прав чітко змінилися. 

Тому важливо розуміти різницю між технічними документами і правом власності, щоб уникнути проблем, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Чи підтверджує право власності техпаспорт на квартиру 

Технічний паспорт — це лише "анкета" вашої нерухомості. У ньому записано, скільки в квартирі квадратних метрів, де розташовані стіни та на якому поверсі знаходиться об’єкт. Він описує стан стін та труб, але жодним словом не підтверджує, що саме ви є законним господарем. 

Якщо у вас на руках є лише він, то з точки зору сучасної цифрової держави ви — просто мешканець, а не повноправний власник, який може розпоряджатися майном.

Але до 2013 року все було інакше: збирали печатки БТІ, штампи на договорах купівлі-продажу та паперові реєстраційні посвідчення. Ці дані часто залишалися в локальних архівах, записані від руки в товстих книгах. 

Читайте також:

Хоча держава офіційно визнає ці документи, вони існують у "невидимій" для сучасних систем зоні. Якщо інформацію про вашу квартиру свого часу не перенесли з паперових носіїв до електронних баз, вона фактично "зависла" в минулому.

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

У 2026 році єдиним доказом того, що квартира ваша, є запис у Державному реєстрі. Якщо квартира є тільки в архівах БТІ і відсутня в реєстрі, виникають ризики:

  • неможливість продажу або дарування;
  • відмова нотаріуса;
  • проблеми зі спадщиною;
  • помилки в нарахуванні податків;
  • труднощі з субсидіями;
  • ризик шахрайства.

Фактично людина користується житлом, але її права обмежені.

Як зареєструвати право власності на квартиру

Виправити ситуацію простіше, ніж здається. Це не означає, що ви купуєте квартиру вдруге — ви просто "лекалізуєте" своє старе право в новому цифровому форматі. Потрібно взяти свої паперові договори та техпаспорт і звернутися до найближчого ЦНАПу або нотаріуса. 

Після того, як державний реєстратор внесе дані в базу, ваша власність стане захищеною, а ви зможете бачити свою нерухомість навіть у застосунку Дія.

Як повідомляли Новини.LIVE, внесення відомостей до Держреєстру — це єдиний спосіб підтвердити законність ваших прав на житло, хоча через технічні збої або помилки реєстратора дані іноді викривляються. Оновлене законодавство 2026 року дозволяє оперативно виправити будь-які розбіжності, тому виявлена неточність у цифрах чи прізвищі більше не є приводом для довгих судових позовів і вирішується майже миттєво.

Також Новини.LIVE розповідали, що втрата оселі тягне за собою купу правової тяганини, яка часто заходить у глухий кут через неможливість домовитися з іншими власниками. Проте навіть якщо зв'язок із сусідами втрачено або вони йдуть на відмову, чинне законодавство пропонує вихід, що дозволяє вирішити питання в односторонньому порядку.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
