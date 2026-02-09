Без яких документів неможливо продати квартиру в Україні у 2026 році

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Продаж квартири здається простою формальністю, доки не доходить до нотаріуса. Саме на цьому етапі з’ясовується, що без повного пакета документів угода не відбудеться. У 2026 році вимоги залишаються жорсткими, а будь-яка нестача паперів може зірвати продаж навіть за наявності покупця.

Набір документів залежить від сімейного стану власника, кількості співвласників, наявності дітей та історії набуття житла, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертів АН "Маяк".

Проте є базовий перелік, без якого продати квартиру на вторинному ринку неможливо.

Які особисті документи потрібні продавцю квартири

Перш за все нотаріус перевіряє особу продавця. Без цього жодні інші папери не матимуть значення.

Обов’язково потрібні:

паспорт громадянина України або іноземний паспорт з нотаріальним перекладом;

ідентифікаційний код, якщо він не зазначений у паспорті нового зразка;

документи всіх співвласників, якщо квартира має більше ніж одного власника.

Паспорт має бути чинним, з актуальними фото. Невідповідність даних — підстава для відмови в оформленні угоди.

Право власності на квартиру

Без підтвердження права власності продати квартиру неможливо. Саме ці документи доводять, що житло належить продавцю на законних підставах.

Нотаріусу подають один із таких документів:

договір купівлі-продажу;

свідоцтво про право власності;

свідоцтво про спадщину;

договір довічного утримання або спадковий договір;

договір обміну;

рішення суду.

Документ має бути оригінальним і внесеним до Державного реєстру речових прав. Якщо право власності оформлювалося до 2013 року, додатково знадобиться довідка з БТІ.

Технічний паспорт на квартиру

Технічний паспорт підтверджує фактичний стан житла. У ньому зазначені площа, планування, поверх та можливі перепланування.

Отримати техпаспорт можна у БТІ або у сертифікованій приватній організації.

Варто зазначити, що незаконні перепланування можуть стати серйозною проблемою і призвести до відкладення угоди.

Довідка про зареєстрованих осіб

Перед продажем у квартирі не повинно бути прописаних осіб. Довідка про це оформлюється в ЦНАПі або у нотаріуса залежно від міста.

Додатково покупці часто просять довідку про відсутність боргів за комунальні послуги. Формально вона не обов’язкова, але на практиці значно спрощує продаж.

Витяг з державного реєстру прав

Витяг з реєстру підтверджує, хто є власником квартири, чи є співвласники, обтяження, іпотека або арешт. Його можна отримати онлайн за кілька хвилин після сплати адміністративного збору.

Оцінка вартості квартири

У 2026 році оцінка нерухомості для оподаткування здійснюється через електронну базу Фонду держмайна. Довідка формується онлайн і впливає на суму податку під час продажу.

За потреби автоматичну оцінку можна оскаржити та замовити альтернативну у професійного оцінювача.

Що ще треба знати під час продажу квартири

Як розповідав юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, продаж частки квартири у спільній частковій власності, допускається без згоди інших співвласників, однак закон передбачає для них переважне право купівлі.

"Перед продажем власник зобов’язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продажу і вказати ціну та умови угоди. Якщо співвласники не скористалися своїм правом протягом визначеного строку (як правило, одного місяця), частку можна продати третій особі", — зазначив він.

Водночас юрист підкреслив важливість того, щоб умови продажу не були вигіднішими, ніж ті, що пропонувалися співвласникам.

