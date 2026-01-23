Планування квартири — на яке житло вже майже немає попиту серед покупців

Родина у кімнаті. Фото: Freepik

В Україні на ринку нерухомості настав час покупця. Люди стали прискіпливими: вони не просто купують стіни, вони рахують кожну гривню в майбутніх платіжках за опалення та прикидають, скільки коштуватиме перепланування. Тому деякі квартири можуть стояти в оголошеннях місяцями, навіть якщо ціна не виглядає завищеною.

Часто причина проста — невдале планування, яке складно полюбити й дорого переробляти, наголошують експерти АН Puzzle House Group.

Великі квартири без логіки метражу

Ми досі бачимо на ринку квартири-гіганти по 130-150 квадратів у старих будинках, які просто неможливо продати. Чому? Бо це "роздуті" метри без логіки.

Величезний хол, де можна грати у футбол, але при цьому крихітна кухня на 8 метрів, де родина не може сісти за один стіл. Покупець 2026 року хоче, щоб працював кожен сантиметр. Коридори-лабіринти сьогодні — це просто викинуті гроші.

Планувальний "треш", який відлякує одразу

Є речі, які сьогодні вважаються моветоном. Якщо людина бачить таке в оголошенні, вона навіть не дзвонить:

Кімнати-вагони. Вузькі та довгі приміщення, де почуваєшся як у поїзді. Прохідні спальні. У часи, коли приватність стала релігією, це вирок для квартири. Кухні-каморки. У сучасній квартирі на 70 кв. м кухня має бути серцем дому, а не закутком, де не розвернутися двом людям.

І проблема не лише в естетиці. Такі планування складно адаптувати під життя сім’ї, роботу з дому чи потребу в особистому просторі.

Що реально додає вартості квартирі

Зараз у топі — європланування. Велика кухня-вітальня, де можна і готувати, і приймати друзів, і наглядати за дітьми. Це вже не тренд, це база, зазначають експерти компанії blago.

Також покупці "купують очима" додаткові сценарії життя — тераса або балкон для ранкової кави та гарна панорама роблять квартиру привабливіше. Найкраще продається те житло, де можна легко "відкусити" куточок під кабінет для дистанційки або гардеробну, не зносячи при цьому несучі стіни.

Як розповів раніше юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, поділити квартиру без перепланування між співвласниками цілком реально, але ця можливість суттєво обмежена.

"Фізичний поділ квартири без перепланування можливий лише тоді, коли кожна частина має окремий вхід та відповідає будівельним нормам", — наголосив Козляк.

У багатоквартирних будинках це трапляється рідко, тому суди зазвичай обирають інші механізми врегулювання спорів.

Зазначимо, у деяких випадках ремонт у квартирі переростає в перепланування, на яке вже потрібні деякі дозвільні документи. Також ми розповідали, яка пора року найкраще підходить для встановлення пластикових вікон.