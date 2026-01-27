Цей поверх уникають більшість покупців нерухомості в Україні — деталі

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ще кілька років тому ми мріяли про "акваріуми" на 25 поверсі, щоб пити каву з видом на місто. Але ці мрії розбилися об сувору реальність. У 2026 році головним трендом при купівлі квартири став не краєвид, а можливість швидко дійти до паркінгу-укриття на власних ногах.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому поверх квартири став ключовим фактором вибору при купівлі житла.

Чому не купують квартиру на останньому поверсі

Найбільше ігнорують саме верхівки хмарочосів. Люди не хочуть залежати від ліфта, який перетворюється на нерухому коробку під час чергового вимкнення світла. Підійматися з пакетами продуктів на 20+ поверх — сумнівний фітнес, який нікому не подобається.

Верхній ярус будівлі тепер сприймається як зона підвищеного ризику. Окрім вічного страху протікання даху чи спеки влітку, додалися безпекові фактори. Уламки та загроза з неба роблять дах найменш захищеним місцем.

Та й напір води на останніх поверхах у старих будинках часто "втомлюється" першим.

Чому перший поверх теж не став компромісом

Перший поверх — це інша крайність, якої намагаються уникати. Хоча тут не треба чекати ліфт, мінусів вистачає. Це постійне "життя на виду" у перехожих, шум від під’їзних дверей та вічна вогкість із підвалу. Попри нижчу ціну (іноді на 20%), покупці бояться грабіжників і пилу.

У 2026 році перший поверх частіше розглядають як офіс або кав’ярню, ніж як затишне сімейне гніздечко, зазначають в агентстві нерухомості Perfect.

Які поверхи обирають покупці в Україні

Найбільший попит сьогодні зосереджений на середніх поверхах. Діапазон з третього по восьмий вважається найбільш практичним, кажуть у будівельній компанії Blago. Це ідеальний баланс: ви вже достатньо високо, щоб не дихати вихлопними газами, але ще достатньо низько, щоб за дві хвилини опинитися в безпечному місці.

Такі квартири зараз найліквідніші — їх легко продати, бо вони відповідають головному запиту сучасності: комфорт, що не залежить від обставин.

Що ще варто знати українцям

Пріоритети покупців суттєво змінилися, розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн. Тепер житло сприймається не просто як фінансовий актив, а передусім як фундамент для безпеки родини.

"Саме тому попит після війни, за оцінками багатьох моїх колег, буде найвищим у центральних і західних областях, а пізніше — також у відбудованих районах великих міст, де держава чи міжнародні фонди гарантуватимуть безпечну інфраструктуру", — прогнозує експертка.

Загалом, фокус уваги зміститься на регіони з розвиненою логістикою та райони, що пройдуть комплексну модернізацію за підтримки міжнародних партнерів. Стабільність та захищеність стануть головними критеріями при виборі квадратних метрів у мирній Україні.

