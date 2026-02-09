Без каких документов невозможно продать квартиру в Украине в 2026 году

Мужчина с документами. Фото: Freepik

Продажа квартиры кажется простой формальностью, пока не доходит до нотариуса. Именно на этом этапе выясняется, что без полного пакета документов сделка не состоится. В 2026 году требования остаются жесткими, а любая нехватка бумаг может сорвать продажу даже при наличии покупателя.

Набор документов зависит от семейного положения владельца, количества совладельцев, наличия детей и истории приобретения жилья.

Однако есть базовый перечень, без которого продать квартиру на вторичном рынке невозможно.

Какие личные документы нужны продавцу квартиры

Прежде всего нотариус проверяет личность продавца. Без этого никакие другие бумаги не будут иметь значения.

Обязательно нужны:

паспорт гражданина Украины или иностранный паспорт с нотариальным переводом;

идентификационный код, если он не указан в паспорте нового образца;

документы всех совладельцев, если квартира имеет более одного владельца.

Паспорт должен быть действующим, с актуальными фото. Несоответствие данных — основание для отказа в оформлении сделки.

Право собственности на квартиру

Без подтверждения права собственности продать квартиру невозможно. Именно эти документы доказывают, что жилье принадлежит продавцу на законных основаниях.

Нотариусу подают один из таких документов:

договор купли-продажи;

свидетельство о праве собственности;

свидетельство о наследстве;

договор пожизненного содержания или наследственный договор;

договор обмена;

решение суда.

Документ должен быть оригинальным и внесенным в Государственный реестр вещных прав. Если право собственности оформлялось до 2013 года, дополнительно понадобится справка из БТИ.

Технический паспорт на квартиру

Технический паспорт подтверждает фактическое состояние жилья. В нем указаны площадь, планировка, этаж и возможные перепланировки.

Получить техпаспорт можно в БТИ или в сертифицированной частной организации.

Стоит отметить, что незаконные перепланировки могут стать серьезной проблемой и привести к отложению сделки.

Справка о зарегистрированных лицах

Перед продажей в квартире не должно быть прописанных лиц. Справка об этом оформляется в ЦПАУ или у нотариуса в зависимости от города.

Дополнительно покупатели часто просят справку об отсутствии долгов за коммунальные услуги. Формально она не обязательна, но на практике значительно упрощает продажу.

Выписка из государственного реестра прав

Выписка из реестра подтверждает, кто является владельцем квартиры, есть ли совладельцы, обременения, ипотека или арест. Его можно получить онлайн за несколько минут после уплаты административного сбора.

Оценка стоимости квартиры

В 2026 году оценка недвижимости для налогообложения осуществляется через электронную базу Фонда госимущества. Справка формируется онлайн и влияет на сумму налога при продаже.

При необходимости автоматическую оценку можно обжаловать и заказать альтернативную у профессионального оценщика.

Что еще нужно знать при продаже квартиры

Как рассказывал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, продажа доли квартиры в общей долевой собственности, допускается без согласия других совладельцев, однако закон предусматривает для них преимущественное право покупки.

"Перед продажей собственник обязан письменно уведомить других совладельцев о намерении продажи и указать цену и условия сделки. Если совладельцы не воспользовались своим правом в течение определенного срока (как правило, одного месяца), долю можно продать третьему лицу", — отметил он.

В то же время юрист подчеркнул важность того, чтобы условия продажи не были выгоднее, чем те, что предлагались совладельцам.

