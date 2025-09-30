Кто может потерять право собственности на недвижимость — правила и нюансы в 2025 году

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Право собственности на недвижимость в Украине считается одной из самых сильных юридических гарантий, но на практике оно не является абсолютным. В 2025 году из-за ужесточения судебной практики, проверки реестров и борьбы с мошенничеством риски для владельцев возросли. Все чаще люди сталкиваются с тем, что имущество, на которое они рассчитывали как на безусловно свое, может быть оспорено или даже отобрано.

Потеря имущества может коснуться каждого, кто не учел юридических нюансов, отмечает адвокат Роман Симутин.

Судебные решения о потере права собственности

Классическим случаем является аннулирование права собственности по решению суда. Это случается, когда установлена подделка документов, продажа имущества без согласия совладельцев или недееспособность одной из сторон.

В 2025 году практика стала жестче: даже сделки, заключенные более десяти лет назад, признают недействительными из-за формальных ошибок.

"Сейчас суды стали более строгими. Даже незначительные нарушения в сделках, заключенных 10-15 лет назад, могут привести к аннулированию", — отмечает Симутин.

Ошибки при регистрации недвижимости

Халатность или злоупотребления со стороны регистраторов и нотариусов тоже становятся причиной потери собственности. Ошибочное внесение данных или незаконные действия третьих лиц в реестре — основание для отмены права.

В 2025 году контроль за регистрацией ужесточился, и уже есть примеры, когда владельцы теряли жилье из-за мошеннических схем.

"Бывают случаи, когда в реестр вмешиваются посторонние лица. Человек даже не подозревает, что его квартира уже переписана", — объясняет Симутин.

Двойная регистрация имущества

До создания Единого реестра в 2013 году одна квартира могла быть записана на нескольких человек. В 2025 году проверки таких объектов ужесточаются.

Если находят дублированную запись, более поздний владелец рискует потерять имущество, а дело переходит в суд.

Покупка недвижимости за сомнительные средства

Система финансового мониторинга в 2025 году особенно внимательно отслеживает происхождение денег. Если окажется, что жилье куплено за средства из оффшоров, фиктивных займов или через схемы отмывания, сделка признается ничтожной.

И это касается не только новых сделок, но и тех, которые заключались годами ранее, подчеркивает адвокат.

Проблемы с наследством

Наследственные конфликты остаются одной из самых уязвимых сфер. Если наследник скрыл других претендентов или оформил документы с нарушением сроков, его право собственности легко оспаривается.

В 2025 году нотариусы работают строже, но именно поэтому растет количество отмененных наследственных решений.

Изъятие имущества для общественных нужд

После масштабных разрушений государство активнее применяет экспроприацию. Участки и здания изымаются для строительства дорог, мостов, объектов инфраструктуры.

Владельцу выплачивают компенсацию, но сам факт потери жилья или земли часто становится неожиданным.

Военное положение и недвижимость

Военное положение создает дополнительные риски. Имущество могут временно изъять для оборонных нужд. Хотя формально право собственности сохраняется, фактически человек теряет контроль над объектом на неопределенное время.

Юридические гарантии возврата в таких условиях остаются неопределенными.

Кто больше всего рискует потерять имущество

Под угрозой находятся собственники, которые:

приобрели недвижимость до 2013 года и не внесли ее в Единый реестр;

получили имущество по наследству или через дарение с нарушением процедуры;

владеют объектами в домах с конфликтным статусом;

воспользовались сомнительными услугами юристов или агентств.

Как сообщалось, вопрос документального подтверждения права собственности на недвижимость или землю является крайне важным, поскольку без официальных документов ни одна операция с имуществом не будет иметь законной силы. Право собственности может возникать на основе договоров, наследства или нового строительства, однако решающую роль для законности всегда играет именно документация.

Также мы рассказывали, что процесс узаконивания строительства дома стал значительно проще благодаря цифровизации и онлайн-сервисам. Четкое соблюдение всех этапов позволяет быстро оформить ваш дом и избежать штрафов и юридических проблем в дальнейшем.