Які документи підтверджують право власності на нерухомість — правила та нюанси у 2025 році

У 2025 році питання документів, які підтверджують право власності на нерухомість чи землю, залишаються актуальними. Адже без офіційного підтвердження жодна угода чи операція з майном не буде визнана законною. Власність формується на підставі укладених договорів, спадщини чи нового будівництва, але ключову роль завжди відіграє документальне підтвердження.

Стати власником можна завдяки різним діям: укладенню договору купівлі-продажу чи дарування, отриманню спадщини або оформленню новобудови, наголошують експерти компанії Dozvil.

Усі ці випадки мають спільний фінальний етап — внесення даних до Державного реєстру речових прав. Саме витяг із цього реєстру є головним підтверджувальним документом.

Раніше власність підтверджувалась свідоцтвами, які видавалися до 2016 року. Вони залишаються чинними, але зараз пріоритетним є витяг, що містить усю актуальну інформацію про об’єкт та власника.

Правовстановлюючі документи на нерухомість

Окрім витягу, у власників мають бути документи, що пояснюють підстави набуття майна. До них належать:

договір купівлі-продажу, дарування чи довічного утримання;

рішення суду;

свідоцтво про право на спадщину.

"Наприклад, сам договір купівлі-продажу ще не робить особу власником. Він лише засвідчує підставу, а завершальним кроком є реєстрація у державному реєстрі та отримання витягу", — зазначають фахівці.

Документи право власності на земельну ділянку

Правила щодо землі змінювалися протягом десятиліть. До 1992 року українці мали лише право користування, яке підтверджувалося державними актами. Після ухвалення закону про приватизацію з’явилася можливість безкоштовно отримати землю у власність.

З того часу ключовим документом став державний акт на земельну ділянку, форма якого змінювалась:

у 1992-2001 роках акт мав рожевий колір і часто не містив кадастрового номера;

у 2002-2008 роках він став зеленим та вже включав 19-значний кадастровий номер;

у 2009-2012 роках документ був синього кольору та доповнений ідентифікаційним кодом власника.

Усі ці документи залишаються чинними, але якщо вони не внесені до електронного реєстру, необхідно пройти реєстрацію.

Витяг з державного реєстру речових прав

Сьогодні витяг з ДРРП — універсальний документ, що підтверджує право власності на будь-яку нерухомість. Він містить:

інформацію про підстави виникнення права;

реєстраційний номер та адресу об’єкта;

відомості про власника;

дату та час внесення запису;

відомості про обмеження чи обтяження.

Отримати витяг можна онлайн через електронні сервіси за наявності адреси, кадастрового номера та персональних даних власника. Якщо документ загублено, його легко замовити повторно.

