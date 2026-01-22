Повернення майна людині, яку було оголошено померлою — алгоритм дій у 2026 році

Жінка та чоловік вивчають документи. Фото: Freepik

Тривала відсутність людини часто змушує родину звертатися до суду, щоб офіційно оголосити її померлою. Це дає змогу вирішити питання спадщини, соціальних виплат і реєстраційних процедур. Проте інколи відбувається неочікуване — людина з’являється або виходить на зв’язок.

У Міністерстві у справах ветеранів розповіли, що буде з її майном і чи можна його повернути.

"Поява людини, яку було оголошено померлою, автоматично змінює правові наслідки такого рішення", — наголосили у відомстві.

Повернення майна людини після оголошення померлою

Закон передбачає чіткий механізм захисту прав людини, яку помилково визнали померлою. Вона має право вимагати повернення свого майна незалежно від того, скільки часу минуло з моменту рішення суду.

Йдеться про майно, яке збереглося у натурі або перейшло до інших осіб безоплатно, зокрема у спадок.

"Особа, яка з’явилася, не втрачає права власності лише через факт судового рішення", — зазначають у Мінветеранів.

Яке майно не підлягає поверненню

Разом із тим закон встановлює винятки. Не все майно можна повернути навіть після появи людини.

Зокрема, не підлягають поверненню:

гроші;

цінні папери на пред’явника;

майно, набуте за набувальною давністю.

Набувальна давність означає, що особа могла стати законним власником через тривале, добросовісне та відкрито користування майном.

Що буде, якщо майно продали

Окрема ситуація виникає, коли майно було продано за договором. Якщо буде доведено, що покупець знав про те, що людина жива, він зобов’язаний повернути це майно. Якщо ж повернення неможливе, компенсується його вартість.

"Закон захищає як право власності людини, так і принцип добросовісності у цивільних відносинах", — пояснюють у Мінветеранів.

Якщо ж майно перейшло державі або громаді й було реалізоване, людині повертають кошти, отримані від продажу.

Повернення майна можливе лише після скасування судового рішення про оголошення людини померлою. Саме це рішення відкриває шлях до відновлення майнових прав, перегляду спадкових справ і внесення змін до реєстрів.

