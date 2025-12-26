Відео
Головна Ринок нерухомості Житло для ветеранів — хто може отримати безплатно від держави

Житло для ветеранів — хто може отримати безплатно від держави

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 09:15
Як ветерану стати на квартирний облік та отримати житло від держави
Українські військові. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Державні програми забезпечення житлом для ветеранів і постраждалих від війни працюють за чітким алгоритмом. Перший і обов’язковий крок — постановка на квартирний облік. Саме вона відкриває доступ до отримання житла або грошової компенсації в майбутньому. 

Без цього рішення жодні виплати чи квартири не надаються, наголошують у Міністерстві у справах ветеранів.

Читайте також:

Хто може стати на квартирний облік

Право на облік мають громадяни, які потребують поліпшення житлових умов і належать до визначених законом категорій. Йдеться не лише про самих військових, а й про родини, які постраждали внаслідок війни. 

"Зокрема, на облік можуть стати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих захисників і захисниць України, а також внутрішньо переміщені особи", — зазначили у міністерстві.

Підстави для взяття на облік

Наявність статусу ще не гарантує автоматичного включення до черги. Важливо підтвердити реальну житлову потребу. Найпоширеніші підстави такі:

  • житлова площа менша за встановлену норму в регіоні;
  • проживання кількох сімей в одній кімнаті або спільне проживання осіб різної статі віком від 9 років;
  • тяжкі хронічні захворювання, що унеможливлюють спільне проживання;
  • житло не відповідає санітарним або технічним вимогам;
  • проживання у гуртожитку, комунальній квартирі або орендованому житлі за довгостроковим договором.

Які документи потрібні для обліку

Для подання заяви необхідно підготувати стандартний пакет документів. До нього входять заява про взяття на облік, довідки про місце проживання всіх членів родини, копії посвідчень, що підтверджують статус, а також довідки про перебування або неперебування на квартирному обліку за місцем роботи. 

Для ВПО додатково подаються довідки про відповідний статус.

Куди звертатися для подачі заяви

Документи можна подати через Центр надання адміністративних послуг, виконавчий комітет місцевої ради або районну державну адміністрацію за місцем проживання. 

Рішення ухвалюється протягом одного місяця. Заявник отримує письмову відповідь із датою постановки на облік або з обґрунтуванням відмови.

Як надається житло або компенсація

Після взяття на облік особа потрапляє до відповідної черги — загальної, першочергової або позачергової. Рішення про надання житла приймає виконавчий комітет місцевої ради. Після цього видається ордер і ключі від житла.

Грошова компенсація передбачена для осіб з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок війни та сімей загиблих захисників і захисниць. Обов’язкові умови — перебування на квартирному обліку та забезпеченість житловою площею менше ніж 13,65 кв. м на особу.

Як повідомлялось, з 9 січня 2026 року запрацюють нові правила уряду, завдяки яким пільгова іпотека єОселя під 3% стане доступною не тільки контрактникам, а й мобілізованим бійцям.

Також київські ветерани з інвалідністю І та ІІ групи можуть отримати кошти на перепланування оселі, щоб пристосувати житловий простір до своїх потреб і зробити побут безбар’єрним.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
