Главная Рынок недвижимости Право на имущество — как вернуть человеку, если объявили умершим

Право на имущество — как вернуть человеку, если объявили умершим

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 09:15
Возвращение имущества человеку, который был объявлен умершим — алгоритм действий в 2026 году
Женщина и мужчина изучают документы. Фото: Freepik

Длительное отсутствие человека часто заставляет семью обращаться в суд, чтобы официально объявить его умершим. Это позволяет решить вопросы наследства, социальных выплат и регистрационных процедур. Однако иногда происходит неожиданное — человек появляется или выходит на связь.

В Министерстве по делам ветеранов рассказали, что будет с его имуществом и можно ли его вернуть.

Читайте также:

"Появление человека, который был объявлен умершим, автоматически меняет правовые последствия такого решения", — отметили в ведомстве.

Возвращение имущества человека после объявления умершим

Закон предусматривает четкий механизм защиты прав человека, которого ошибочно признали умершим. Он имеет право требовать возврата своего имущества независимо от того, сколько времени прошло с момента решения суда.

Речь идет об имуществе, которое сохранилось в натуре или перешло к другим лицам безвозмездно, в частности по наследству.

"Лицо, которое появилось, не теряет права собственности только из-за факта судебного решения", — отмечают в Минветеранов.

Какое имущество не подлежит возврату

Вместе с тем закон устанавливает исключения. Не все имущество можно вернуть даже после появления человека.

В частности, не подлежат возврату:

  • деньги;
  • ценные бумаги на предъявителя;
  • имущество, приобретенное по приобретательной давности.

Приобретательная давность означает, что лицо могло стать законным владельцем через длительное, добросовестное и открыто пользование имуществом.

Что будет, если имущество продали

Отдельная ситуация возникает, когда имущество было продано по договору. Если будет доказано, что покупатель знал о том, что человек жив, он обязан вернуть это имущество. Если же возврат невозможен, компенсируется его стоимость.

"Закон защищает как право собственности человека, так и принцип добросовестности в гражданских отношениях", — объясняют в Минветеранов.

Если же имущество перешло государству или общине и было реализовано, человеку возвращают средства, полученные от продажи.

Возврат имущества возможен только после отмены судебного решения об объявлении человека умершим. Именно это решение открывает путь к восстановлению имущественных прав, пересмотру наследственных дел и внесению изменений в реестры.

Ранее мы рассказывали, как государство будет компенсировать арендную плату ветеранам. А также, кто из военных может бесплатно получить жилье от государства.

недвижимость ветераны имущество Минветеранов документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
