Какие документы подтверждают право собственности на недвижимость — правила и нюансы в 2025 году

В 2025 году вопрос документов, подтверждающих право собственности на недвижимость или землю, остаются актуальными. Ведь без официального подтверждения ни одна сделка или операция с имуществом не будет признана законной. Собственность формируется на основании заключенных договоров, наследства или нового строительства, но ключевую роль всегда играет документальное подтверждение.

Стать владельцем можно благодаря различным действиям: заключению договора купли-продажи или дарения, получению наследства или оформлению новостройки, отмечают эксперты компании Dozvil.

Все эти случаи имеют общий финальный этап — внесение данных в Государственный реестр вещных прав. Именно выписка из этого реестра является главным подтверждающим документом.

Ранее собственность подтверждалась свидетельствами, которые выдавались до 2016 года. Они остаются в силе, но сейчас приоритетным является выписка, содержащая всю актуальную информацию об объекте и владельце.

Правоустанавливающие документы на недвижимость

Кроме выписки, у владельцев должны быть документы, объясняющие основания приобретения имущества. К ним относятся:

договор купли-продажи, дарения или пожизненного содержания;

решение суда;

свидетельство о праве на наследство.

"Например, сам договор купли-продажи еще не делает лицо собственником. Он лишь удостоверяет основание, а завершающим шагом является регистрация в государственном реестре и получение выписки", — отмечают специалисты.

Документы право собственности на земельный участок

Правила относительно земли менялись в течение десятилетий. До 1992 года украинцы имели только право пользования, которое подтверждалось государственными актами. После принятия закона о приватизации появилась возможность бесплатно получить землю в собственность.

С тех пор ключевым документом стал государственный акт на земельный участок, форма которого менялась:

в 1992-2001 годах акт имел розовый цвет и часто не содержал кадастрового номера;

в 2002-2008 годах он стал зеленым и уже включал 19-значный кадастровый номер;

в 2009-2012 годах документ был синего цвета и дополнен идентификационным кодом владельца.

Все эти документы остаются в силе, но если они не внесены в электронный реестр, необходимо пройти регистрацию.

Выписка из государственного реестра вещных прав

Сегодня выписка из ГРВП — универсальный документ, подтверждающий право собственности на любую недвижимость. Он содержит:

информацию об основаниях возникновения права;

регистрационный номер и адрес объекта;

сведения о владельце;

дату и время внесения записи;

сведения об ограничениях или обременениях.

Получить выписку можно онлайн через электронные сервисы при наличии адреса, кадастрового номера и персональных данных владельца. Если документ утерян, его легко заказать повторно.

