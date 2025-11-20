Відео
Головна Ринок нерухомості Право на власність — кому належить неприватизована квартира

Право на власність — кому належить неприватизована квартира

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 16:32
Оновлено: 15:37
Хто є власником неприватизованої квартири — законодавчі норми у 2025 році
Жінка читає документи. Фото: Freepik

Поняття неприватизованого житла часто викликає непорозуміння, хоча в українському законодавстві такого терміна офіційно не існує. Квартира вважається неприватизованою доти, доки мешканець не подав документи для набуття права власності. 

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", таке приміщення залишається частиною державного або комунального фонду й не переходить у приватну власність автоматично.

Читайте також:

У 2025 році власником неприватизованої квартири завжди виступає конкретний суб’єкт. Якщо житло належить державним установам або підприємствам — це держава Україна.

Якщо будинок перебуває у комунальному фонді — територіальна громада. Тому твердження, що така квартира "нічия", юридично не має підстав.

Який статус має мешканець неприватизованої квартири

Згідно з Конституцією України, люди, що проживають у такому житлі, фактично залишаються наймачами. Підставою для проживання є договір найму, а не право власності. 

Вони сплачують квартирну плату, відповідають за дотримання правил користування житлом та оплачують комунальні послуги. 

"Навіть десятирічне проживання не змінює статус, якщо документи на приватизацію не подано", — наголошує адвокат Роман Сімутін.

Мешканець отримує право проживати в помешканні, реєструвати місце проживання та користуватися житлом відповідно до правил.

Але він не може:

  • продавати чи дарувати квартиру;
  • обмінювати її як власне житло;
  • передавати у спадок;
  • використовувати як заставу або інший вид забезпечення.

Ці обмеження діють до моменту приватизації.

Чому приватизація має вирішальне значення

Приватизація — єдиний механізм перетворення користувача на власника, і саме вона відкриває повний спектр майнових прав. Без цього житло може залишатися частиною фонду, яким держава або громада управляє на власний розсуд.

Для мешканців ризики очевидні: квартиру можуть передати у соціальний фонд або змінити порядок її використання.

Приватизація дає змогу:

  • розпоряджатися житлом без обмежень;
  • уникнути ризику виселення;
  • забезпечити родину стабільним майном;
  • передати квартиру у спадок дітям.

"Єдиний шанс для мешканців неприватизованого житла стати повноправними власниками — це скористатися своїм правом на приватизацію, поки воно не буде обмежене остаточно. Люди часто думають, що тривале проживання створює право власності, але це не відповідає закону", — підсумовує Сімутін.

Як повідомлялось, право українців на безоплатну приватизацію державних та комунальних квартир діяло протягом тридцяти років. Проте 2025 рік може стати останнім, коли це право працюватиме за чинними правилами, оскільки з'явився законопроект №12377, що передбачає завершення безоплатної приватизації житла.

Також ми розповідали, що приватизація кімнати в гуртожитку дає можливість українцям безоплатно набути право власності на житло. Проте, цей процес суворо регламентований чинним законодавством України і передбачає виконання чітких правил та дотримання встановлених обмежень.

приватизація нерухомість документи квартира власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
