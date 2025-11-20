Кто является владельцем неприватизированной квартиры — законодательные нормы в 2025 году

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Понятие неприватизированного жилья часто вызывает недоразумение, хотя в украинском законодательстве такого термина официально не существует. Квартира считается неприватизированной до тех пор, пока жилец не подал документы для приобретения права собственности.

Согласно Закону Украины "О приватизации государственного жилищного фонда", такое помещение остается частью государственного или коммунального фонда и не переходит в частную собственность автоматически.

В 2025 году владельцем неприватизированной квартиры всегда выступает конкретный субъект. Если жилье принадлежит государственным учреждениям или предприятиям — это государство Украина.

Если дом находится в коммунальном фонде — территориальная община. Поэтому утверждение, что такая квартира "ничья", юридически не имеет оснований.

Какой статус имеет житель неприватизированной квартиры

Согласно Конституции Украины, люди, проживающие в таком жилье, фактически остаются нанимателями. Основанием для проживания является договор найма, а не право собственности.

Они платят квартирную плату, отвечают за соблюдение правил пользования жильем и оплачивают коммунальные услуги.

"Даже десятилетнее проживание не меняет статус, если документы на приватизацию не поданы", — отмечает адвокат Роман Симутин.

Житель получает право проживать в квартире, регистрировать место жительства и пользоваться жильем в соответствии с правилами.

Но он не может:

продавать или дарить квартиру;

обменивать ее как собственное жилье;

передавать по наследству;

использовать как залог или другой вид обеспечения.

Эти ограничения действуют до момента приватизации.

Почему приватизация имеет решающее значение

Приватизация — единственный механизм превращения пользователя в собственника, и именно она открывает полный спектр имущественных прав. Без этого жилье может оставаться частью фонда, которым государство или община управляет по своему усмотрению.

Для жителей риски очевидны: квартиру могут передать в социальный фонд или изменить порядок ее использования.

Приватизация позволяет:

распоряжаться жильем без ограничений;

избежать риска выселения;

обеспечить семью стабильным имуществом;

передать квартиру по наследству детям.

"Единственный шанс для жителей неприватизированного жилья стать полноправными собственниками — это воспользоваться своим правом на приватизацию, пока оно не будет ограничено окончательно. Люди часто думают, что длительное проживание создает право собственности, но это не соответствует закону", — заключает Симутин.

Как сообщалось, право украинцев на бесплатную приватизацию государственных и коммунальных квартир действовало в течение тридцати лет. Однако 2025 год может стать последним, когда это право будет работать по действующим правилам, поскольку появился законопроект №12377, предусматривающий завершение бесплатной приватизации жилья.

Также мы рассказывали, что приватизация комнаты в общежитии дает возможность украинцам бесплатно приобрести право собственности на жилье. Однако, этот процесс строго регламентирован действующим законодательством Украины и предусматривает выполнение четких правил и соблюдение установленных ограничений.