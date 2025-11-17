Верховна Рада підготувала реформу, що змінить право на квартири — деталі

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Протягом трьох десятиліть українці могли безоплатно оформити у власність державні та комунальні квартири. Але 2025 рік дедалі частіше називають останнім, коли таке право працює за старими правилами. Поштовхом стала поява законопроєкту №12377, який закладає основу для завершення безоплатної приватизації.

Як зазначають юристи компанії KOLT, "це може стати найбільшою зміною житлової сфери за час незалежності".

Приватизація житла сьогодні

Нині чинний Закон "Про приватизацію державного житлового фонду" і процедура лишається доступною кожному, хто проживає у державному або комунальному житлі на підставі ордера. Громадяни можуть однократно безоплатно отримати у власність квартиру з розрахунку 21 кв. м на людину та додаткових 10 кв. м на сім’ю. За зайві метри передбачена оплата, яку дозволено розстрочити на десять років.

Процес включає збір документів, подання заяви до органу приватизації, очікування рішення та реєстрацію права власності. За словами юристів, чинний механізм простий, але час оформлення стрімко скорочується.

Які зміни принесе реформа

Законопроєкт №12377 передбачає масштабне оновлення житлової політики. Після його ухвалення у другому читанні та набрання чинності:

приватизація державного та комунального житла буде припинена;

Житловий кодекс 1983 року втратить чинність;

запрацює Єдина інформаційно-аналітична житлова система;

соціальний житловий фонд стане ключовим інструментом підтримки ВПО, багатодітних сімей і військових;

службові квартири видаватимуться на строк роботи за пільговою оплатою.

Місцева влада відповідатиме за розподіл комунального житла, а приватизація буде остаточно закрита після перехідного періоду — не раніше ніж через рік після завершення воєнного стану.

Приватизація чи оренда

Неприватизовані квартири залишаться у власності держави чи громади. Їх можна буде отримати лише у користування або оренду. Це позбавляє можливостей, які має власник: продажу, дарування, обміну чи спадкування. Квартира фактично перестає бути сімейним активом.

"Якщо людина роками відкладала оформлення, час перестав бути її союзником", — наголошують юристи.

Що робити зараз для приватизації квартири

Якщо ви проживаєте у державному чи комунальному житлі й досі не оформили його, варто негайно перевірити:

правовий статус квартири;

можливість приватизації;

перелік документів для подання.

Процедура все ще доступна, але її завершення стає лише питанням часу.

"2025 рік може стати останнім, коли приватизація працює без обмежень, тому діяти потрібно вже сьогодні", — констатують юристи.

Як повідомлялось, Україна зіткнулася з безпрецедентною житловою нестабільністю — ситуацією, якої країна ще не переживала. Четвертий рік повномасштабної війни, з її масштабними руйнуваннями та переміщенням мільйонів людей, створив кризову ситуацію на ринку нерухомості, як зазначають у Міжнародній організації з міграції (МОМ).

Також ми розповідали, що в умовах воєнного стану житлові спори значно загострилися. Власники нерухомості часто не можуть швидко вирішити конфлікти щодо проживання, оскільки чинне законодавство містить суттєві обмеження на процедуру виписки осіб із житла.