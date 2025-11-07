Участок под балконом первого этажа — кто на самом деле является владельцем

Балкон на первом этаже. Фото: centrltd.com

Вопрос о собственности на место под балконом первого этажа многоэтажки остается одним из самых спорных в жилищном праве. Владельцы квартир часто считают, что могут использовать этот участок по своему усмотрению — обустраивать палисадники или делать пристройки. Однако закон имеет другое видение: такая земля не является частной, а принадлежит всем совладельцам дома.

Согласно статье 42 Земельного кодекса и статьи 382 Гражданского кодекса, земельный участок под домом и прилегающая территория относятся к общей совместной собственности всех жителей.

"Это означает, что ни один совладелец не имеет права единолично распоряжаться даже небольшой частью придомовой территории", — отмечают эксперты юридической компании Dozvil.

Может ли владелец квартиры оформить землю под балконом

На практике получить индивидуальное право на пользование этим участком практически невозможно. Владелец квартиры первого этажа не может самостоятельно подать документы на приватизацию части земли под своим балконом — она юридически принадлежит всем жильцам.

Чтобы получить законное разрешение на пристройку или расширение балкона, нужно пройти несколько этапов:

Согласие совладельцев. Согласно Закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" (ст. 10), любое решение о реконструкции или застройке придомовой территории принимается большинством голосов (две трети или все совладельцы).

Проектная документация. Необходимо разработать проект с учетом требований Государственных строительных норм и согласовать его с органами местного самоуправления.

Разрешение на строительство. Без согласования архитектурно-строительного контроля любая пристройка будет считаться самовольной.

Невыполнение этих требований может привести к административной ответственности согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях или даже к решению суда о демонтаже сооружения.

Какой статус имеет земля под первым балконом

Правовой статус земли под домами остается четко определенным, хотя процедура оформления часто затягивается. Если в доме создано Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), участок может быть передан ему в общую собственность. В случае отсутствия ОСМД, земля обычно остается в пользовании территориальной общины — городского или сельского совета.

Однако даже совет не имеет права разрешить частную застройку без согласия жителей. Это закреплено в Законе Украины "О местном самоуправлении": органы власти не могут распоряжаться общим имуществом без согласия собственников.

Таким образом, даже если участок под домом не приватизирован, его нельзя считать "ничейным" — он юридически принадлежит совладельцам.

Как сообщалось, хотя расширение или достройка балкона может показаться легким путем к увеличению жилой площади, это сложный юридический вопрос. Любая такая пристройка является реконструкцией и требует официальных разрешений и технической документации, иначе она будет считаться самовольным строительством.

Также мы рассказывали, что до сих пор актуальным является вопрос юридической принадлежности земельного участка, находящегося под многоквартирным домом и охватывающего его придомовую территорию. Когда жильцы изъявляют желание официально оформить эту землю или хотя бы установить ее правовой статус, они сталкиваются с многочисленными юридическими нюансами. Это создает неопределенность для владельцев квартир, которые стремятся иметь законное основание для использования общей территории.