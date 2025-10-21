Самовільно збудований балкон у багатоповерхівці — чи можуть змусити його знести

Добудований балкон на першому поверсі. Фото: dozvil.ua

Розширення балкона чи його добудова здається простим способом збільшити площу квартири. Проте в Україні це питання має непросту юридичну складову. Будь-яка прибудова до фасаду вважається реконструкцією, тому без дозволів і технічної документації балкон буде самочинним будівництвом.

Власники квартир на першому поверсі мають додаткову складність — балкон зазвичай спирається на фундамент, а отже, фактично займає частину прибудинкової території, що належить усім мешканцям, наголошують фахівці експертного сервісу Dozvil.

Це означає: узаконити таку прибудову можливо лише за згоди співвласників та рішення місцевої влади.

Як узаконити балкон на першому поверсі

Щоб законно добудувати балкон, власник має пройти повну процедуру реконструкції житла. Потрібно:

отримати дозвіл від органу місцевої влади, ОСББ та сусідів;

замовити проєкт у сертифікованого архітектора;

узгодити його в архітектурно-будівельній інспекції;

після завершення робіт оформити новий техпаспорт;

зареєструвати право власності на змінене приміщення.

Кожен етап — це час і кошти, але тільки після цього балкон вважатиметься законним і його можна буде внести в документи на квартиру.

Як узаконити самовільно збудований балкон

Якщо балкон уже добудований без дозволів, уникнути відповідальності не вийде. Власнику доведеться пройти ту ж процедуру оформлення, але з доплатою штрафу. Його розмір залежить від статусу власника:

для фізичних осіб — щонайменше 50 неоподатковуваних мінімумів;

для підприємців або компаній — від 36 прожиткових мінімумів.

Крім того, поки балкон не узаконений, продати чи здати квартиру в оренду буде неможливо — будь-які операції з таким житлом блокуються в реєстрі.

Які документи потрібні для оформлення прибудови балкона

Для легалізації балкона на першому поверсі потрібно підготувати:

паспорт та ідентифікаційний код;

документ про право власності на квартиру;

техпаспорт (за наявності);

проєктну документацію на прибудову.

У деяких випадках можуть вимагати висновок про стан опорних конструкцій будинку, якщо балкон може впливати на їхню безпеку.

Чи реально отримати дозвіл на добудову балкона

На практиці зробити це складно. Якщо будинок належить співвласникам, то прибудинкова територія є спільною власністю, а тому без їхньої письмової згоди жоден орган не видасть дозвіл на фундаментну прибудову.

"Втім, якщо балкон підвісний і не торкається землі, процес значно простіший — такі конструкції часто оформлюють як реконструкцію без зміни меж ділянки", — зазначають експерти.

Чи можна розширити балкон без дозволу

Українське законодавство допускає мінімальні зміни балконів без оформлення документів. Наприклад, дозволено винести плиту не більше ніж на 30 см від початкової межі або засклити балкон. Такі роботи не вважаються самобудом, окрім випадків, коли будинок є пам’яткою архітектури.

Будь-яке інше розширення без погодження — це вже порушення, за яке передбачено штраф і вимогу демонтажу.

Які ризики несе неузаконений балкон

Найчастіше власники стикаються з двома проблемами:

Юридична — неможливість здійснити угоди з квартирою. Технічна — небезпека для мешканців у разі неправильного монтажу.

Такі об’єкти можуть бути визнані аварійними або такими, що підлягають знесенню. Тому навіть якщо добудова здається дрібницею, оформлення документів убезпечить власника від значно більших втрат.

