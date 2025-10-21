Кому належить земля під багатоквартирним будинком та чи можна її приватизувати

ЖК ''Престиж'' у Борисполі. Фото: i-visti.com

В Україні питання, кому належить земельна ділянка під багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією, залишається актуальним. Коли мешканці квартир бажають оформити землю чи принаймні отримати юридичну визначеність — виникає цілий ряд нюансів.

Якщо ви власник квартири у багатоквартирному будинку — земля під вашим будинком належить не вам персонально, а всім співвласникам будинку. Вона може бути оформлена у власність або користування об’єднанням співвласників за нормами Земельного кодексу та закону про багатоквартирні будинки.

Реклама

Читайте також:

"Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку", — сказано у статті 42 Земельного кодексу.

Це означає, що право не окремого власника-квартиранта, а співвласників багатоквартирного будинку може бути оформлене на землю під будинком і прибудинкову територію.

Також діє Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", який підтверджує, що усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками спільного майна, до якого належить і земельна ділянка під будинком.

Таким чином земля під багатоквартирним будинком належить співвласникам будинку, тобто власникам квартир та нежитлових приміщень, а не окремо одному власнику.

Як оформити землю під багатоквартирним будинком

Оформлення права на землю під багатоквартирним будинком передбачає кілька ключових кроків:

Спершу має бути рішення зборів співвласників будинку — створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) чи інший спосіб погодження між власниками. Потім підготовка технічної документації з землеустрою: межування ділянки, присвоєння кадастрового номера. Звернення до органу місцевого самоврядування для безоплатної передачі ділянки або надання її у постійне користування.

"Мешканці багатоквартирного будинку, які бажають приватизувати землю під і поряд з ним, також мають бути готові до ризиків… Розбіжності між власниками можуть затягнути процес приватизації та навіть призвести до судової тяганини", — зазначають фахівці сервісу оформлення документів "ТребаТУТ".

Аспекти приватизації землі під багатоквартирним будинком

У разі приватизації квартир у багатоквартирному будинку, земельна ділянка, на якій розташований будинок, може передаватись безоплатно у власність або в користування лише об’єднанню співвласників.

При цьому важливо враховувати, що земля переходить до власності не одного мешканця, а об’єднання співвласників.

У процесі приватизації необхідно зібрати великий пакет документів:

технічні дані;

протоколи зборів;

технічна документація із землеустрою.

Помилки в документах чи незгода співвласників можуть затягнути процес або спричинити відмову.

Варто також зазначити, що після оформлення власники ділянки несуть нові зобов’язання: податки, правила користування землею, екологічні та містобудівні вимоги.

Як повідомлялось, в Україні було запроваджено новий принцип, що об’єднує право власності на будинок і земельну ділянку під ним. Відтепер вони розглядаються як єдиний об’єкт, що спрощує процес: купуючи приватний будинок, особа автоматично набуває і права власності чи користування відповідною землею.

Також ми розповідали, що хоча земля біля річок є цінною, її приватизація у 2025 році обмежена чинним законодавством. Це означає, що законодавство встановлює чіткі правила, які потрібно враховувати тим українцям, яких цікавить це питання.