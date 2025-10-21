Відео
Мешканці чи держава — хто є власником землі під багатоповерхівкою

Мешканці чи держава — хто є власником землі під багатоповерхівкою

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 10:15
Оновлено: 10:54
Кому належить земля під багатоквартирним будинком та чи можна її приватизувати
ЖК ''Престиж'' у Борисполі. Фото: i-visti.com

В Україні питання, кому належить земельна ділянка під багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією, залишається актуальним. Коли мешканці квартир бажають оформити землю чи принаймні отримати юридичну визначеність — виникає цілий ряд нюансів.

Якщо ви власник квартири у багатоквартирному будинку — земля під вашим будинком належить не вам персонально, а всім співвласникам будинку. Вона може бути оформлена у власність або користування об’єднанням співвласників за нормами Земельного кодексу та закону про багатоквартирні будинки.

Читайте також:

"Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку", — сказано у статті 42 Земельного кодексу

Це означає, що право не окремого власника-квартиранта, а співвласників багатоквартирного будинку може бути оформлене на землю під будинком і прибудинкову територію. 

Також діє Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", який підтверджує, що усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками спільного майна, до якого належить і земельна ділянка під будинком. 

Таким чином земля під багатоквартирним будинком належить співвласникам будинку, тобто власникам квартир та нежитлових приміщень, а не окремо одному власнику.

Як оформити землю під багатоквартирним будинком

Оформлення права на землю під багатоквартирним будинком передбачає кілька ключових кроків:

  1. Спершу має бути рішення зборів співвласників будинку — створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) чи інший спосіб погодження між власниками. 
  2. Потім підготовка технічної документації з землеустрою: межування ділянки, присвоєння кадастрового номера. 
  3. Звернення до органу місцевого самоврядування для безоплатної передачі ділянки або надання її у постійне користування. 

"Мешканці багатоквартирного будинку, які бажають приватизувати землю під і поряд з ним, також мають бути готові до ризиків… Розбіжності між власниками можуть затягнути процес приватизації та навіть призвести до судової тяганини", — зазначають фахівці сервісу оформлення документів "ТребаТУТ".

Аспекти приватизації землі під багатоквартирним будинком

У разі приватизації квартир у багатоквартирному будинку, земельна ділянка, на якій розташований будинок, може передаватись безоплатно у власність або в користування лише об’єднанню співвласників. 

При цьому важливо враховувати, що земля переходить до власності не одного мешканця, а об’єднання співвласників.

У процесі приватизації необхідно зібрати великий пакет документів: 

  • технічні дані;
  • протоколи зборів;
  • технічна документація із землеустрою.

Помилки в документах чи незгода співвласників можуть затягнути процес або спричинити відмову.

Варто також зазначити, що після оформлення власники ділянки несуть нові зобов’язання: податки, правила користування землею, екологічні та містобудівні вимоги.

Як повідомлялось, в Україні було запроваджено новий принцип, що об’єднує право власності на будинок і земельну ділянку під ним. Відтепер вони розглядаються як єдиний об’єкт, що спрощує процес: купуючи приватний будинок, особа автоматично набуває і права власності чи користування відповідною землею.

Також ми розповідали, що хоча земля біля річок є цінною, її приватизація у 2025 році обмежена чинним законодавством. Це означає, що законодавство встановлює чіткі правила, які потрібно враховувати тим українцям, яких цікавить це питання.

земля нерухомість багатоповерхівка власність ОСББ
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
