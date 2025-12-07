Видео
Главная Рынок недвижимости Право собственности на жилье — какой документ подтвердит в 2026

Право собственности на жилье — какой документ подтвердит в 2026

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 14:32
Какой документ подтвердит право собственности на недвижимость в 2026 году
Женщина изучает документы. Фото: Freepik

Получить право собственности на недвижимость может любой человек. Но ключевым является не только факт приобретения имущества, но и наличие документа, который однозначно подтверждает это право.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, каким документом владельцам подтвердить свое право на недвижимость в 2026 году.

Читайте также:

Таким документом остается Выписка из Государственного реестра вещных прав (ГРВП). Именно он считается главным и единственным доказательством того, что собственность юридически закреплена за конкретным человеком.

Основания приобретения права собственности на недвижимость

Право собственности возникает после оформления правоустанавливающих документов. Основания остаются традиционными и охватывают самые распространенные жизненные ситуации.

Среди них:

  • принятие наследства;
  • заключение договора купли-продажи;
  • оформление дарения;
  • завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию.

"Эти документы лишь создают основание для регистрации. Окончательным подтверждением является внесение данных в электронный Реестр и получение выписки", — подчеркивают в юридической компании Dozvil.

Выписка из ГРРП в 2026 году

Выписка из документ формируется на основании поданных заявителем бумаг и содержит полную информацию о собственности.

Он включает:

  • данные по объекту: адрес, площадь, регистрационный номер;
  • сведения о владельце и форме права;
  • информацию о регистраторе, дату и время внесения записи;
  • основание регистрации: договор, решение суда, наследство и тому подобное.

Выписка остается незаменимой, ведь именно она подтверждает, что право собственности зарегистрировано в государственной системе и признано официально.

Документы, подтверждающие право собственности

В юридической практике отличают два типа документов: те, что уже подтверждают право, и те, что только являются основанием для его возникновения.

К подтверждающим документам относятся:

  • свидетельства о праве собственности, выданные до 2016 года;
  • выписка из Государственного реестра вещных прав.

К документам, создающим основание, входят:

  • нотариальные договоры (купли-продажи, дарения, пожизненного содержания);
  • судебные решения;
  • свидетельства о праве на наследство.

Таким образом наличие договора без регистрации - это лишь часть процесса. Для того чтобы человек стал полноценным владельцем и мог распоряжаться недвижимостью, все данные должны быть внесены в Реестр.

Только после этого формируется выписка, содержащая сведения об объекте и фиксирует право за конкретным человеком.

Как сообщалось, многие владельцы жилья (квартир и домов) до сих пор имеют документы о праве собственности, которые были зарегистрированы только в архивах Бюро технической инвентаризации (БТИ) до 2013 года. Хотя эта информация отсутствует в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, такие документы остаются в силе.

Также мы рассказывали, что упорядоченное и системное хранение набора документов о праве собственности на жилье является ключевой инвестицией в ваше спокойствие, что минимизирует потенциальные правовые риски.

недвижимость документы юристы квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
