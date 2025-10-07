Як дізнатися, чи є у людини нерухомість у власності — сервіси та правила у 2025 році

Люди з документами. Фото: Freepik

Коли йдеться про купівлю або оренду квартири, головне — упевнитися, що житло справді належить тій людині, яка його пропонує. Адже шахрайство у сфері нерухомості залишається поширеним, тому знання, як перевірити власника квартири чи будинку, допоможе захистити ваші інтереси.

Редакція Новини.LIVE розповідає про способи отримання достовірної інформації про власність нерухомістю.

Чому перевірка нерухомості важлива

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) — це офіційна база, де зберігається інформація про власників нерухомості, підстави набуття права власності, а також наявність обтяжень, таких як арешти чи іпотека.

Перевірка через цей реєстр дозволяє переконатися, що особа, яка пропонує нерухомість, є її законним власником.

Перевірка власника квартири через "Дію"

Один із найзручніших способів дізнатися, кому належить нерухомість, — скористатися порталом або застосунком "Дія". Для цього потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП). Через "Дію" можна замовити витяг з ДРРП, який міститиме ім’я власника, дату набуття права, інформацію про обтяження та характеристики об’єкта.

Як отримати витяг через "Дію":

Авторизуйтесь на порталі diia.gov.ua або у застосунку за допомогою КЕП. У розділі послуг оберіть "Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно". Вкажіть адресу квартири, кадастровий номер або ІПН особи. Сплатіть адміністративний збір (близько 40 грн). Отримайте PDF-документ у розділі "Отримані документи".

Цей витяг має юридичну силу і може використовуватися для нотаріальних угод. Крім того, через "Дію" доступні дані з інших реєстрів, наприклад про іпотеку чи заборони на відчуження майна.

Перевірка права власності через сайт Мін’юсту

Якщо доступу до "Дії" немає, можна скористатися сайтом Міністерства юстиції України. Електронний кабінет дозволяє отримати аналогічний витяг з ДРРП.

Після реєстрації у кабінеті громадянина користувач може подати онлайн-запит на інформацію з того самого реєстру.

Алгоритм схожий: потрібно заповнити заявку, внести ідентифікаційні дані об’єкта, оплатити невеликий збір і дочекатися витягу на електронну пошту. За змістом і юридичною вагою цей документ повністю ідентичний витягу з Дії.

Офлайн перевірка нерухомості

Не всі громадяни мають електронний підпис або досвід користування онлайн-сервісами. Для них зберігається можливість подати запит особисто через Центр наданні адміністративних послуг, державного реєстратора або приватного нотаріуса.

Для цього знадобляться:

паспорт та ідентифікаційний код;

відомості про об’єкт — адреса або реєстраційний номер.

Якщо житло зареєстроване до 2013 року, дані можуть зберігатися лише у Бюро технічної інвентаризації (БТІ). У такому разі запит робить нотаріус, а відповідь надходить упродовж кількох тижнів. Це довше, але дозволяє підтвердити право власності навіть на старі об’єкти.

Перевірка нерухомості через OpenDataBot

Для базової перевірки власності можна скористатися сервісом OpenDataBot, який доступний через Telegram, Viber або сайт. Ввівши ІПН особи, ви отримаєте інформацію про зареєстровану на неї нерухомість, зокрема кількість об’єктів та їхні адреси.

Однак безоплатна перевірка через OpenDataBot обмежена. Повний витяг із ДРРП, де вказані ім’я власника, обтяження та підстави права власності, є платною послугою.

