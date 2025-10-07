Как узнать, есть ли у человека недвижимость в собственности — сервисы и правила в 2025 году

Люди с документами. Фото: Freepik

Когда речь идет о покупке или аренде квартиры, главное — удостовериться, что жилье действительно принадлежит тому человеку, который его предлагает. Ведь мошенничество в сфере недвижимости остается распространенным, поэтому знание, как проверить владельца квартиры или дома, поможет защитить ваши интересы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о способах получения достоверной информации о собственности недвижимостью.

Почему проверка недвижимости важна

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) — это официальная база, где хранится информация о владельцах недвижимости, основания приобретения права собственности, а также наличие обременений, таких как аресты или ипотека.

Проверка через этот реестр позволяет убедиться, что лицо, предлагающее недвижимость, является ее законным владельцем.

Проверка владельца квартиры через "Дію"

Один из самых удобных способов узнать, кому принадлежит недвижимость, — воспользоваться порталом или приложением "Дія". Для этого нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП). Через Дію можно заказать выписку из ГРВП, которая будет содержать имя владельца, дату приобретения права, информацию об обременении и характеристики объекта.

Как получить выписку через "Дію":

Авторизуйтесь на портале diia.gov.ua или в приложении с помощью КЭП. В разделе услуг выберите "Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество". Укажите адрес квартиры, кадастровый номер или ИНН человека. Оплатите административный сбор (около 40 грн). Получите PDF-документ в разделе "Полученные документы".

Эта выписка имеет юридическую силу и может использоваться для нотариальных сделок.

Кроме того, через "Дію" доступны данные из других реестров, например, об ипотеке или запрете на отчуждение имущества.

Проверка права собственности через сайт Минюста

Если доступа к "Дії" нет, можно воспользоваться сайтом Министерства юстиции Украины. Электронный кабинет позволяет получить аналогичную выписку из ГРВП.

После регистрации в кабинете гражданина пользователь может подать онлайн-запрос на информацию из того же реестра.

Алгоритм похож: нужно заполнить заявку, внести идентификационные данные объекта, оплатить небольшой сбор и дождаться извлечения на электронную почту. По содержанию и юридическому весу этот документ полностью идентичен извлечению из Дії.

Офлайн проверка недвижимости

Не все граждане имеют электронную подпись или опыт пользования онлайн-сервисами. Для них сохраняется возможность подать запрос лично через Центр предоставлении административных услуг, государственного регистратора или частного нотариуса.

Для этого понадобятся:

паспорт и идентификационный код;

сведения об объекте — адрес или регистрационный номер.

Если жилье зарегистрировано до 2013 года, данные могут храниться только в Бюро технической инвентаризации (БТИ). В таком случае запрос делает нотариус, а ответ приходит в течение нескольких недель. Это дольше, но позволяет подтвердить право собственности даже на старые объекты.

Проверка недвижимости через OpenDataBot

Для базовой проверки собственности можно воспользоваться сервисом OpenDataBot, который доступен через Telegram, Viber или сайт. Введя ИНН лица, вы получите информацию о зарегистрированной на него недвижимости, в том числе количество объектов и их адреса.

Однако бесплатная проверка через OpenDataBot ограничена. Полная выписка из ГРВП, где указаны имя владельца, обременения и основания права собственности, является платной услугой.

Как сообщалось, недвижимость популярна среди украинцев как инвестиция, поскольку квартиры и дома являются не только местом для жизни, но и источником дохода через аренду или дальнейшую перепродажу. Относительно того, сколько объектов может иметь один человек, то ответ на этот вопрос содержится в украинском законодательстве.

Также мы рассказывали, что приватизация — это процесс передачи государственного жилья в частную собственность граждан, что наделяет их полным правом распоряжаться им: продавать, дарить, завещать или сдавать в аренду. Как результат, человек становится официальным владельцем и получает соответствующий правоустанавливающий документ.