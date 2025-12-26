Прописка і право власності в Україні — чим відрізняються та що треба знати

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Тема прописки досі викликає багато страхів і непорозумінь. Частина людей уникає реєстрації родичів, боячись втратити контроль над житлом. Інші роками мешкають у чужих квартирах, помилково сподіваючись, що реєстрація колись перетвориться на право власності.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як пов'язані право власності на квартиру і прописка в Україні.

Чи дає прописка право власності

Ключовий принцип залишається незмінним: реєстрація місця проживання не створює жодних майнових прав. Людина може бути прописана в квартирі десятиліттями, але без договору купівлі, дарування чи спадкування вона не стає власником.

"Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном", — зазначено у статті 317 Цивільного кодексу України.

Водночас Закон "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" окремо підкреслює, що реєстрація місця проживання не є підставою для набуття будь-яких прав на житло.

По суті, це адміністративна інформація для держави, а не юридичний зв’язок із нерухомістю.

Чи впливає реєстрація на продаж квартири

Формально прописка не блокує продаж. Проте на практиці вона впливає на сприйняття об’єкта. Покупці дедалі частіше відмовляються від квартир, де залишаються зареєстровані сторонні особи, навіть якщо їх можна швидко виписати.

Щоб не знижувати ціну і не ускладнювати переговори, власники зазвичай знімають усіх мешканців з реєстрації ще до укладення угоди.

Як виписати людину з квартири

Зараз власники нерухомості отримали значно більше свободи. Якщо квартира має одного власника, він може зняти з реєстрації будь-яку повнолітню особу, яка не є співвласником, без її згоди і без суду.

"Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд", — наголошується у статті 319 Цивільного кодексу України.

Процедура зводиться до звернення в Центр наданні адмінітративних послуг або використання електронних сервісів. Винятки залишаються лише у двох випадках:

зареєстровані неповнолітні діти;

житло з кількома співвласниками, де потрібна спільна згода.

Зазначимо, Кабмін оновив порядок анулювання прописки, уточнивши випадки, за яких реєстрація визнається недійсною. Також ми розповідали, в яких послугах буде відмовлено громадянам, які не мають реєстрації місця проживання.