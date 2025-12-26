Видео
Право собственности на квартиру и прописка — в чем разница

Дата публикации 26 декабря 2025 06:12
Прописка и право собственности в Украине — чем отличаются и что надо знать
Мужчина с документами. Фото: Freepik

Тема прописки до сих пор вызывает много страхов и недоразумений. Часть людей избегает регистрации родственников, боясь потерять контроль над жильем. Другие годами живут в чужих квартирах, ошибочно надеясь, что регистрация когда-то превратится в право собственности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как связаны право собственности на квартиру и прописка в Украине.

Дает ли прописка право собственности

Ключевой принцип остается неизменным: регистрация места жительства не создает никаких имущественных прав. Человек может быть прописан в квартире десятилетиями, но без договора купли, дарения или наследования он не становится собственником.

"Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом", — говорится в статье 317 Гражданского кодекса Украины.

В то же время Закон "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" отдельно подчеркивает, что регистрация места жительства не является основанием для приобретения каких-либо прав на жилье.

По сути, это административная информация для государства, а не юридическая связь с недвижимостью.

Влияет ли регистрация на продажу квартиры

Формально прописка не блокирует продажу. Однако на практике она влияет на восприятие объекта. Покупатели все чаще отказываются от квартир, где остаются зарегистрированные посторонние лица, даже если их можно быстро выписать.

Чтобы не снижать цену и не усложнять переговоры, владельцы обычно снимают всех жильцов с регистрации еще до заключения сделки.

Как выписать человека из квартиры

Сейчас владельцы недвижимости получили значительно больше свободы. Если квартира имеет одного владельца, он может снять с регистрации любое совершеннолетнее лицо, которое не является совладельцем, без его согласия и без суда.

"Собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению", — отмечается в статье 319 Гражданского кодекса Украины.

Процедура сводится к обращению в Центр предоставления админитративных услуг или использования электронных сервисов. Исключения остаются только в двух случаях:

  • зарегистрированы несовершеннолетние дети;
  • жилье с несколькими совладельцами, где требуется общее согласие.

Отметим, Кабмин обновил порядок аннулирования прописки, уточнив случаи, при которых регистрация признается недействительной. Также мы рассказывали, в каких услугах будет отказано гражданам, не имеющим регистрации места жительства.

госрегистрация прописка документы квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
