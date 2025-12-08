Відео
Права прописаної людини у квартирі — що треба знати

Права прописаної людини у квартирі — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 04:20
Які права має людина на квартиру, якщо вона там прописана — норми законодавства
Чоловік та жінка вивчають документи. Фото: Freepik

В Україні реєстрація місця проживання ( або як звикли казати "прописка") часто викликає непорозуміння. Багато хто вважає, що сама прописка надає людині частку в квартирі або робить її співвласником. 

Насправді реєстрація має зовсім іншу функцію, наголошують фахівці My Flat. Це підтвердження фактичного проживання, а не спосіб отримати майнові права.

Саме тому важливо розуміти межі прав зареєстрованої особи та відповідальність власника, щоб уникати конфліктів і надалі діяти без ризиків.

Що дає людині прописка

Основним правом, яке забезпечує реєстрація, є можливість проживати у квартирі на законних підставах. Цей статус захищає людину від необґрунтованого виселення. Особливо сильний захист мають діти та особи, які не мають іншого житла. 

"Суд у таких випадках оцінює кожну ситуацію окремо, проте за наявності тривалого фактичного проживання практика часто стає на бік зареєстрованого мешканця", — зазначають експерти.

Прописка також необхідна для реалізації повсякденних прав. Вона використовується для:

  • оформлення документів;
  • отримання соціальних, медичних і освітніх послуг;
  • зарахування дитини до школи за територіальним принципом.

Без реєстрації складно працевлаштуватися, а також оформити частину адміністративних процедур.

Які права не надає прописка

Реєстрація не наділяє людину правом власності. Прописаний мешканець:

  • не може продавати чи дарувати житло;
  • не має частки в квартирі;
  • не може ухвалювати рішення щодо розпорядження нерухомістю.

Проте в окремих випадках довготривала реєстрація може бути важливим елементом у судових спорах про користування житлом, тому власнику варто зважено ставитися до того, кого він прописує.

Права власника щодо прописаної людини

Власник може ініціювати зняття людини з реєстрації, однак без добровільної згоди це можливо лише через суд. У процесі розгляду суд вивчає:

  • чи проживає людина у квартирі фактично;
  • чи має інше житло;
  • чи брала участь у витратах на утримання житла.

Особливо складними стають справи, коли йдеться про дітей. Виписка малолітньої особи без надання іншого житла практично неможлива. У таких випадках вирішальними є інтереси дитини.

Як повідомлялось, коли цифровізація спрощує багато процедур, основний принцип захисту приватної власності залишається непохитним. Прописка у квартирі чи будинку без явної згоди її власника є неможливою, незалежно від того, чи проживаєте ви там на законних підставах, наприклад, за договором найму.

Також ми розповідали, що у період воєнного стану значно актуалізувалося питання зняття з реєстрації місця проживання чоловіків. Власники нерухомості нерідко опиняються у складній ситуації, коли змушені вирішувати проблему реєстрації особи, яка давно не проживає в помешканні.

держреєстрація прописка документи квартира власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
