Як переоформити право власності на нерухомість у державному реєстрі — пояснення Мін’юсту

З 2013 року в Україні запроваджено нову систему державної реєстрації речових прав на нерухомість. Саме тоді запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, який поступово замінив функції старого БТІ.

Як зазначили у Міністерстві юстиції, попередній Реєстр прав власності став архівною частиною нового, тому жодні права громадян не було втрачено.

Чи потрібно власникам старої нерухомості щось робити

Міністерство юстиції наголошує: якщо право власності зареєстроване до 2013 року, його власникам не потрібно повторно проходити процедуру підтвердження. Держава визнає ці права автоматично.

Водночас власники можуть добровільно внести інформацію про своє майно до нового реєстру, щоб згодом швидше оформляти будь-які юридичні дії — продаж, спадщину чи іпотеку.

"Така реєстрація є безкоштовною і здійснюється за бажанням власника", — пояснили у Мін’юсті.

Які документи потрібні для реєстрації права власності

Щоб оновити дані в новому реєстрі, потрібно надати документи, які підтверджують набуття права власності. Це можуть бути:

договір купівлі-продажу;

свідоцтво про право власності;

свідоцтво про право на спадщину;

інші документи, що підтверджують придбання нерухомості.

Якщо документи втрачено або пошкоджено, це не стане перешкодою. Законодавство дозволяє проводити реєстрацію, використовуючи дані з архівного Реєстру прав власності чи паперових баз БТІ.

Куди звертатися для внесення даних

Подати заяву про державну реєстрацію можна у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через нотаріуса.

Звертатися дозволено до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса в межах області, де розташоване майно.

Однак для регіонів із ускладненими умовами — Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська та Чернігівська області — звернення приймають у будь-якому регіоні України. Це зроблено для зручності громадян, які були змушені змінити місце проживання.

Як перереєструвати нерухомість через портал "Дія"

З 2024 року частину послуг державної реєстрації права власності можна оформити онлайн через портал "Дія". Цей варіант доступний у більшості регіонів, окрім міста Київ, а також Луганської та Донецької областей.

Для подання заяви потрібно:

Авторизуватися у порталі "Дія". Обрати послугу державної реєстрації права власності. Завантажити відскановані копії документів, що підтверджують право. Очікувати повідомлення про результат.

Після внесення відомостей власник отримає підтвердження про реєстрацію. Якщо документи подавалися в паперовій формі, їх повернуть після завершення процедури.

Що отримує власник після перереєстрації

Після завершення процедури у базі нового реєстру з’являється офіційний електронний запис про право власності. Це дозволяє:

швидко підтверджувати своє право в нотаріальних або судових справах;

уникати шахрайських дій із майном;

отримувати довідки онлайн.

Міністерство юстиції підкреслює, що мета реформи — "зробити дані про нерухомість доступними, захищеними та прозорими".

