Как переоформить право собственности на недвижимость в государственном реестре — объяснение Минюста

С 2013 года в Украине введена новая система государственной регистрации прав на недвижимость. Именно тогда заработал Государственный реестр прав на недвижимое имущество, который постепенно заменил функции старого БТИ.

Как отметили в Министерстве юстиции, предыдущий Реестр прав собственности стал архивной частью нового, поэтому никакие права граждан не были потеряны.

Нужно ли владельцам старой недвижимости что-то делать

Министерство юстиции отмечает: если право собственности зарегистрировано до 2013 года, его владельцам не нужно повторно проходить процедуру подтверждения. Государство признает эти права автоматически.

В то же время владельцы могут добровольно внести информацию о своем имуществе в новый реестр, чтобы впоследствии быстрее оформлять любые юридические действия — продажу, наследство или ипотеку.

"Такая регистрация является бесплатной и осуществляется по желанию владельца", — пояснили в Минюсте.

Какие документы нужны для регистрации права собственности

Чтобы обновить данные в новом реестре, нужно предоставить документы, подтверждающие приобретение права собственности. Это могут быть:

договор купли-продажи;

свидетельство о праве собственности;

свидетельство о праве на наследство;

другие документы, подтверждающие приобретение недвижимости.

Если документы утеряны или повреждены, это не станет препятствием. Законодательство позволяет проводить регистрацию, используя данные из архивного Реестра прав собственности или бумажных баз БТИ.

Куда обращаться для внесения данных

Подать заявление о государственной регистрации можно в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через нотариуса.

Обращаться разрешено в любой ЦПАУ или нотариуса в пределах области, где расположено имущество.

Однако для регионов с осложненными условиями — Крым, Севастополь, Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Днепропетровская, Николаевская, Сумская и Черниговская области — обращения принимаются в любом регионе Украины. Это сделано для удобства граждан, которые были вынуждены сменить место жительства.

Как перерегистрировать недвижимость через портал "Дія"

С 2024 года часть услуг государственной регистрации права собственности можно оформить онлайн через портал "Дія". Этот вариант доступен в большинстве регионов, кроме города Киев, а также Луганской и Донецкой областей.

Для подачи заявления нужно:

Авторизоваться на портале "Дія". Выбрать услугу государственной регистрации права собственности. Загрузить отсканированные копии документов, подтверждающих право. Ожидать сообщения о результате.

После внесения сведений владелец получит подтверждение о регистрации. Если документы подавались в бумажной форме, их вернут после завершения процедуры.

Что получает владелец после перерегистрации

После завершения процедуры в базе нового реестра появляется официальная электронная запись о праве собственности. Это позволяет:

быстро подтверждать свое право в нотариальных или судебных делах;

избегать мошеннических действий с имуществом;

получать справки онлайн.

Министерство юстиции подчеркивает, что цель реформы — "сделать данные о недвижимости доступными, защищенными и прозрачными".

