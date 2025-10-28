Як відновити втрачені документи про право власності на майно — роз'яснення Мін'юсту

Жінка з документами. Фото: Freepik

Втрата документів про право власності на нерухомість — часта проблема, особливо через війну, але не безвихідна ситуація. Закон передбачає чітку процедуру відновлення — і дублікат має таку ж юридичну силу, як і оригінал.

Втрата документів, що посвідчують право власності на майно, не свідчить про втрату самого права власності на майно, наголосили у Міністерстві юстиції.

Як відновити документи про право власності на нерухомість

Найпоширенішими документами, що підтверджують право власності, є:

договір купівлі-продажу, дарування або міни;

свідоцтво про право власності;

договір про іпотеку;

свідоцтво про спадщину.

Якщо такі документи втрачено чи зіпсовано, перший крок — звернутися до нотаріуса, який їх посвідчував. Відповідно до чинного законодавства, нотаріус або посадова особа органу місцевого самоврядування за письмовою заявою особи може видати дублікат.

"Нерідко виникають ситуації, коли оригінали документів, що посвідчують право власності на нерухомість, загублено, зіпсовано чи пошкоджено. Втрата документів відбувається з різних причин. На жаль, особливо збільшилася кількість таких випадків через війну", — підкреслили у Міністерстві юстиції.

Як отримати дублікат нотаріально посвідченого документа

Дублікат може бути виданий за письмовою заявою власника, а також:

його правонаступників;

спадкоємців;

іпотекодержателя — якщо йдеться про іпотечний договір;

виконавця заповіту або нотаріуса, який веде спадкову справу.

Для цього необхідно подати документи, що підтверджують право на подання заяви — наприклад, свідоцтво про смерть власника та документи про родинні зв’язки.

Дублікат повинен містити повний текст оригінального документа. На ньому робиться спеціальна відмітка про те, що він має силу оригіналу, а старий документ вважається таким, що втратив чинність.

"Отримані дублікати документів матимуть таку ж юридичну силу, що й оригінали документів", — нагадали у Мін’юсті.

Де зберігаються документи на нерухомість

Щоб відновити втрачені документи, потрібно з’ясувати, де вони зберігаються. Усі нотаріальні документи знаходяться:

у справах державної нотаріальної контори;

у державному нотаріальному архіві;

у приватного нотаріуса, який посвідчував документ.

Якщо нотаріус припинив діяльність, документи передаються до державного нотаріального архіву. Саме туди потрібно звертатися для отримання дубліката.

"У кожному конкретному випадку для початку необхідно з’ясувати місце зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву", — наголосили у відомстві.

Якщо документи зберігалися на окупованій території

У випадках, коли нотаріальні архіви чи контори залишилися на тимчасово окупованій території, доступ до документів може бути втрачений.

У таких ситуаціях особа має право звернутися до суду з позовом про визнання права власності на майно. Рішення суду стане правовстановлюючим документом і дозволить зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Також діє заборона на вчинення нотаріальних дій у регіонах, де розташовані тимчасово окуповані території, щоб уникнути юридичних маніпуляцій та підробок.

Як уникнути проблем із документами у майбутньому

Щоб не опинитися у складній ситуації повторно, юристи радять:

Зберігати копії документів у цифровому форматі — зробити скан та завантажити у хмарне сховище. Перевірити наявність права власності у Державному реєстрі — це можна зробити онлайн через портал "Дія". У разі переоформлення або отримання дубліката оновити дані у реєстрі, щоб уникнути подвійних записів.

Такі прості кроки допоможуть швидко підтвердити своє право власності навіть без оригіналів документів.

Чому важливо відновити документи про власність

Без чинного документа людина не зможе продати, подарувати, успадкувати чи оформити іпотеку на нерухомість. Тому відновлення документів — це не лише питання зручності, а й захист своїх майнових прав.

"У разі втрати документів слід невідкладно звернутися до нотаріуса або відповідного архіву, щоб відновити підтвердження свого права власності", — підкреслюють у Міністерстві юстиції.

Як повідомлялось, хоча право власності в Україні виглядає непорушним, у 2025 році воно стає більш умовним і ризикованим. Судова практика, зміни в реєстрах, фінмоніторинг та нові держініціативи створюють безпрецедентну загрозу для власників нерухомості, навіть якщо всі документи оформлені бездоганно.

Також ми розповідали, чи дійсні документи на право власності на нерухомість, видані до 2013 року. Так, ці документи залишаються чинними, але власникам варто враховувати нюанси, особливо з огляду на умови воєнного часу.