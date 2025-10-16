Відео
Головна Ринок нерухомості Право на нерухомість — чи діють документи, видані до 2013 року

Право на нерухомість — чи діють документи, видані до 2013 року

Дата публікації: 16 жовтня 2025 11:22
Право власності на нерухомість — чи є дійсними документи, зареєстровані до 2013 року
Жінка читає документи. Фото: Freepik

У багатьох українців виникає питання: чи залишаються чинними документи на право власності на нерухомість, видані до 2013 року? Відповідь проста: так, вони діють. Але є нюанси, які варто знати, особливо в умовах воєнного часу.

За словами директора Департаменту державної реєстрації Мін’юсту В’ячеслава Хардікова, ці документи, а також записи в Бюро технічної інвентаризації (БТІ) на паперових носіях, є чинними. Вони автоматично включені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Читайте також:

"Всі правоустановлюючі документи, на підставі яких виникли права на нерухомість, видані до 2013 року, і записи, які містилися в БТІ, є чинними і не втраченими", — зазначив Хардіков.

Проте, він підкреслив, що паперові архіви вразливі через воєнні дії, тому варто додатково убезпечити власність, зареєструвавши її у сучасному електронному реєстрі.

Чи потрібно переоформлювати старі документи

Міністерство юстиції нагадує, що повторна реєстрація не є обов’язковою, але є бажаною для захисту права власності. Усі записи з БТІ та старих реєстрів уже інтегровані до нового — Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Реєстрація у цьому реєстрі забезпечує:

  • надійне збереження цифрових копій документів;
  • офіційне підтвердження права власності в будь-який момент;
  • захист від підробок та втрати через бойові дії.

"Ми радимо розглянути можливість щодо реєстрації свого права власності в Державному реєстрі речових прав, особливо через ризик знищення паперових архівів", — пояснив Хардіков.

Як зареєструвати нерухомість у реєстрі

Для внесення даних до ДРРП власник може звернутися:

  • до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);
  • до державного або приватного нотаріуса;
  • через портал "Дія" — дистанційно, без особистого відвідування.

З 2021 року сервіс державної реєстрації через Дію працює у більшості областей України, а нещодавно до системи приєднався й Київ.

"Ми запустили сервіс подання документів для державної реєстрації майна через Дію. Станом на сьогодні до системи підключено 22 області", — зазначив Хардіков.

Екстериторіальна реєстрація прав власності

В Україні діє принцип екстериторіальності. Це означає, що зареєструвати нерухомість можна в будь-якому регіоні, незалежно від того, де розташований сам об’єкт.

Це особливо важливо для власників майна на тимчасово окупованих або прифронтових територіях. Якщо житло знаходиться у Криму, на Донеччині, Харківщині чи Херсонщині — документи можна подати будь-де на підконтрольній території.

Чому варто внести дані до електронного реєстру

Попри те, що старі документи залишаються чинними, цифрова реєстрація додає впевненості у майбутньому. Вона захищає право власності від можливих суперечок, дублювання або втрати документів.

Мін’юст підсумовує: електронна реєстрація — це не бюрократичний крок, а спосіб зберегти право власності навіть у кризові часи.

"Реєстрація у Державному реєстрі гарантує безпеку даних та їхню доступність у будь-який момент", — наголосив Хардіков.

Як повідомлялось, при купівлі чи оренді житла першочерговим завданням є підтвердження права власності людини, яка його пропонує. Оскільки шахрайство з нерухомістю є поширеним явищем, знання способів перевірки власника квартири чи будинку є необхідним для захисту ваших інтересів.

Також ми розповідали, що навіть сьогодні в Україні можна зустріти випадки купівлі нерухомості без необхідних юридичних документів, що особливо стосується старих сільських будинків, які переходили між власниками "по розписці". Хоча така домовленість здається простою, згідно із законом вона не має жодної юридичної сили. Таким чином, покупець не отримує законного права власності на придбане житло.

нерухомість документи Міністерство юстиції квартира власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
