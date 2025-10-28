Как восстановить утраченные документы о праве собственности на имущество — разъяснение Минюста

Женщина с документами. Фото: Freepik

Потеря документов о праве собственности на недвижимость — частая проблема, особенно из-за войны, но не безвыходная ситуация. Закон предусматривает четкую процедуру восстановления — и дубликат имеет такую же юридическую силу, как и оригинал.

Потеря документов, удостоверяющих право собственности на имущество, не свидетельствует об утрате самого права собственности на имущество, отметили в Министерстве юстиции.

Как восстановить документы о праве собственности на недвижимость

Самыми распространенными документами, подтверждающими право собственности, являются:

договор купли-продажи, дарения или мены;

свидетельство о праве собственности;

договор об ипотеке;

свидетельство о наследстве.

Если такие документы утрачены или испорчены, первый шаг — обратиться к нотариусу, который их удостоверял. Согласно действующему законодательству, нотариус или должностное лицо органа местного самоуправления по письменному заявлению лица может выдать дубликат.

"Нередко возникают ситуации, когда оригиналы документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость, утеряны, испорчены или повреждены. Потеря документов происходит по разным причинам. К сожалению, особенно увеличилось количество таких случаев из-за войны", — подчеркнули в Министерстве юстиции.

Как получить дубликат нотариально заверенного документа

Дубликат может быть выдан по письменному заявлению владельца, а также:

его правопреемников;

наследников;

ипотекодержателя — если речь идет об ипотечном договоре;

исполнителя завещания или нотариуса, который ведет наследственное дело.

Для этого необходимо подать документы, подтверждающие право на подачу заявления — например, свидетельство о смерти владельца и документы о родственных связях.

Дубликат должен содержать полный текст оригинального документа. На нем делается специальная отметка о том, что он имеет силу оригинала, а старый документ считается утратившим силу.

"Полученные дубликаты документов будут иметь такую же юридическую силу, что и оригиналы документов", — напомнили в Минюсте.

Где хранятся документы на недвижимость

Чтобы восстановить утраченные документы, нужно выяснить, где они хранятся. Все нотариальные документы находятся:

в делах государственной нотариальной конторы;

в государственном нотариальном архиве;

у частного нотариуса, который удостоверял документ.

Если нотариус прекратил деятельность, документы передаются в государственный нотариальный архив. Именно туда нужно обращаться для получения дубликата.

"В каждом конкретном случае для начала необходимо выяснить место хранения документов нотариального делопроизводства и архива частного нотариуса или государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива", — отметили в ведомстве.

Если документы хранились на оккупированной территории

В случаях, когда нотариальные архивы или конторы остались на временно оккупированной территории, доступ к документам может быть потерян.

В таких ситуациях лицо имеет право обратиться в суд с иском о признании права собственности на имущество. Решение суда станет правоустанавливающим документом и позволит зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Также действует запрет на совершение нотариальных действий в регионах, где расположены временно оккупированные территории, чтобы избежать юридических манипуляций и подделок.

Как избежать проблем с документами в будущем

Чтобы не оказаться в сложной ситуации повторно, юристы советуют:

Хранить копии документов в цифровом формате — сделать скан и загрузить в облачное хранилище. Проверить наличие права собственности в Государственном реестре — это можно сделать онлайн через портал "Дія". В случае переоформления или получения дубликата обновить данные в реестре, чтобы избежать двойных записей.

Такие простые шаги помогут быстро подтвердить свое право собственности даже без оригиналов документов.

Почему важно восстановить документы о собственности

Без действующего документа человек не сможет продать, подарить, унаследовать или оформить ипотеку на недвижимость. Поэтому восстановление документов — это не только вопрос удобства, но и защита своих имущественных прав.

"В случае потери документов следует безотлагательно обратиться к нотариусу или соответствующему архиву, чтобы восстановить подтверждение своего права собственности", — подчеркивают в Министерстве юстиции.

Как сообщалось, хотя право собственности в Украине выглядит незыблемым, в 2025 году оно становится более условным и рискованным. Судебная практика, изменения в реестрах, финмониторинг и новые госинициативы создают беспрецедентную угрозу для владельцев недвижимости, даже если все документы оформлены безупречно.

Также мы рассказывали, действительны ли документы на право собственности на недвижимость, выданные до 2013 года. Да, эти документы остаются в силе, но владельцам стоит учитывать нюансы, особенно учитывая условия военного времени.