Як отримати свідоцтво про право власності на житло в Україні — покрокова інструкція

В Україні кожен громадянин має право приватизувати житло, яким користується — квартиру, будинок або кімнату в гуртожитку. Після завершення цієї процедури людина отримує офіційний документ — свідоцтво про право власності, що підтверджує її статус власника.

Хто може отримати свідоцтво про власність

Право звернутися мають усі фізичні особи — громадяни України, які користуються державним або комунальним житлом.

Приватизація проводиться безплатно у межах встановленої норми — 21 кв. м на людину та додаткові 10 кв. м на сім’ю. Якщо житло перевищує норму, за "зайві" метри доведеться сплатити доплату.

Які документи потрібні для приватизації житла

Як зазначено на порталі "Дія", щоб розпочати процес, слід зібрати стандартний пакет документів:

заяву на приватизацію житла;

копії паспортів або свідоцтв про народження членів сім’ї;

копії ідентифікаційних кодів усіх осіб, які проживають у квартирі;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про шлюб, народження тощо);

довідку про місце реєстрації;

технічний паспорт на житло;

ордер на квартиру або кімнату;

документ про невикористання житлових чеків;

заяву-згоду від тимчасово відсутніх членів сім’ї.

Для мешканців гуртожитків перелік доповнюється копією договору найму, витягом з Держреєстру речових прав та медичною довідкою про відсутність туберкульозу.

Куди звертатися для оформлення свідоцтва

Подати заяву можна кількома способами:

особисто у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через законного представника за довіреністю;

поштою, відправивши документи рекомендованим листом.

"Розгляд заяви триває до 30 календарних днів, після чого орган приватизації приймає рішення — видати свідоцтво або відмовити", — зазначено на порталі.

Який вигляд має свідоцтво про право власності

Після позитивного рішення громадянин отримує документ, де вказано адресу житла, склад співвласників, частки у власності та наявні господарські будівлі — гаражі, комори, сараї тощо. Свідоцтво не потребує нотаріального посвідчення і має таку ж юридичну силу, як договір купівлі-продажу.

Усі дані про видане свідоцтво вносяться до спеціальної реєстраційної книги квартир і будинків, що належать громадянам.

Скільки коштує оформлення права власності

Безпосередньо приватизація житла є безоплатною. Проте громадяни оплачують вартість послуг з оформлення документів, яку встановлюють місцеві органи влади. Зазвичай це адміністративний збір та витрати на виготовлення технічного паспорта.

Після завершення процедури заявник може отримати свідоцтво особисто, через представника або поштою.

Коли можуть відмовити у видачі свідоцтва

Перед тим як розпочати процедуру, варто перевірити, чи не використовували ви раніше житлові чеки, чи не оформлене майно на когось із членів родини, а також чи відповідає квартира технічним вимогам. Це допоможе уникнути відмови або затримки.

Причин для відмови може бути кілька:

подання неповного пакета документів;

наявність арешту або судових спорів щодо житла;

повторне використання права на приватизацію;

квартира не підлягає приватизації за законом;

невнесення доплати за надлишкову площу.

Якщо відмову визнано неправомірною, громадянин має право оскаржити рішення в Окружному адміністративному суді.

Як повідомлялось, службове житло — це квартири або будинки, що належать державним органам (зокрема військовим) і надаються військовослужбовцям виключно на період їхньої служби. Такі помешкання мають спеціальний статус, що унеможливлює їх передачу у приватну власність та виключає зі звичайних правил приватизації.

