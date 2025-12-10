Відео
Головна Ринок нерухомості Право власності на нерухомість — як виправити помилку в реєстрі

Право власності на нерухомість — як виправити помилку в реєстрі

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 20:08
Право власності на нерухомість — як виправити помилку, яка виникла під час реєстрації
Жінка читає документи. Фото: Freepik

Помилки, що виникають під час державної реєстрації нерухомості, трапляються частіше, ніж здається. І хоча більшість із них не змінюють сам зміст права, навіть дрібна друкарська неточність може створити проблеми при продажу, спадкуванні чи оформленні іпотеки. 

Як наголошують у Хмельницькому міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, закон передбачає чіткий порядок їх усунення, що дозволяє власнику швидко повернути точність даних у реєстрі,

Читайте також:

Помилка у Державному реєстрі прав як її виправити

Якщо неточність допущена реєстратором і документи ще не видані, він коригує дані самостійно. В інших ситуаціях власник подає заяву.

Заява розглядається того ж дня, коли її зареєстровано, що значно пришвидшує процедуру.

Поширені причини появи помилки:

  • неправильне написання прізвища чи адреси;
  • неточність у площі або нумерації приміщення;
  • друкарські або арифметичні хиби.

Що варто підготувати заздалегідь:

  1. Паспорт та код заявника.
  2. Документ, який підтверджує право власності.
  3. Папери, що доводять правильність даних (за наявності).

Виправлення відомостей у зв’язку зі зміною адреси

Якщо адреса змінена після впровадження електронної системи у сфері будівництва, реєстратор вносить оновлену інформацію на підставі цих даних.

У випадках, коли зміна відбулася раніше, подаються документи органу, що видавав рішення про перейменування чи уточнення адреси.

"Ця процедура потрібна, щоб уникнути розбіжностей між техпаспортом, документами про право власності та інформацією в реєстрі", — кажуть юристи.

Архівна частина реєстру містить дані до 2013 року. Якщо там зберігся застарілий або дубльований запис, власник чи спадкоємець може подати заяву про його погашення. Це дозволяє уникнути ситуацій, коли одночасно існують два різних записи про один об’єкт.

Хто має право виправляти помилки

Звернутися можна до будь-якого державного реєстратора або нотаріуса за місцем розташування нерухомості. У низці випадків діє екстериторіальність — її визначає наказ Мін’юсту №2179/5.

Якщо ж виправлення зачіпає інтереси третіх осіб, потрібна їхня письмова згода або рішення суду.

Скільки коштує виправлення

Адміністративний збір сплачують лише тоді, коли технічну помилку допустив заявник. Розмір — 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2025 році це 120 грн).

Усі інші види помилок виправляються безкоштовно.

Зазначимо, що комплект документів, який підтверджує ваше право на квартиру треба зберігати за системою та в одному місці.

Раніше ми розповідали, що реєстрація місця проживання в Україні (більш відома як "прописка") досі викликає чимало плутанини. Поширена хибна думка, що факт прописки автоматично закріплює за людиною частку житла чи робить її співвласником квартири.

держреєстрація нерухомість документи юристи власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
