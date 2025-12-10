Право собственности на недвижимость — как исправить ошибку, возникшую при регистрации

Право собственности на жилье — как исправить ошибку в реестре
Ошибки, возникающие при государственной регистрации недвижимости, случаются чаще, чем кажется. И хотя большинство из них не меняют само содержание права, даже мелкая типографская неточность может создать проблемы при продаже, наследовании или оформлении ипотеки.
Как отмечают в Хмельницком межрегиональном управлении Министерства юстиции, закон предусматривает четкий порядок их устранения, что позволяет владельцу быстро вернуть точность данных в реестре,
Ошибка в Государственном реестре прав как ее исправить
Если неточность допущена регистратором и документы еще не выданы, он корректирует данные самостоятельно. В других ситуациях владелец подает заявление.
Заявление рассматривается в тот же день, когда оно зарегистрировано, что значительно ускоряет процедуру.
Распространенные причины появления ошибки:
- неправильное написание фамилии или адреса;
- неточность в площади или нумерации помещения;
- опечатки или арифметические ошибки.
Что стоит подготовить заранее:
- Паспорт и код заявителя.
- Документ, который подтверждает право собственности.
- Бумаги, доказывающие правильность данных (при наличии).
Исправление сведений в связи с изменением адреса
Если адрес изменен после внедрения электронной системы в сфере строительства, регистратор вносит обновленную информацию на основании этих данных.
В случаях, когда изменение произошло раньше, подаются документы органа, который выдавал решение о переименовании или уточнении адреса.
"Эта процедура нужна, чтобы избежать расхождений между техпаспортом, документами о праве собственности и информацией в реестре", — говорят юристы.
Архивная часть реестра содержит данные до 2013 года. Если там сохранилась устаревшая или дублированная запись, владелец или наследник может подать заявление о ее погашении. Это позволяет избежать ситуаций, когда одновременно существуют две разные записи об одном объекте.
Кто имеет право исправлять ошибки
Обратиться можно к любому государственному регистратору или нотариусу по месту расположения недвижимости. В ряде случаев действует экстерриториальность — ее определяет приказ Минюста №2179/5.
Если же исправление затрагивает интересы третьих лиц, нужно их письменное согласие или решение суда.
Сколько стоит исправление
Административный сбор платят только тогда, когда техническую ошибку допустил заявитель. Размер — 0,04 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2025 году это 120 грн).
Все остальные виды ошибок исправляются бесплатно.
Отметим, что комплект документов, подтверждающий ваше право на квартиру надо хранить по системе и в одном месте.
Ранее мы рассказывали, что регистрация места жительства в Украине (более известная как "прописка") до сих пор вызывает немало путаницы. Распространено ошибочное мнение, что факт прописки автоматически закрепляет за человеком долю жилья или делает его совладельцем квартиры.
Читайте Новини.LIVE!