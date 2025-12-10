Право собственности на недвижимость — как исправить ошибку, возникшую при регистрации

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Ошибки, возникающие при государственной регистрации недвижимости, случаются чаще, чем кажется. И хотя большинство из них не меняют само содержание права, даже мелкая типографская неточность может создать проблемы при продаже, наследовании или оформлении ипотеки.

Как отмечают в Хмельницком межрегиональном управлении Министерства юстиции, закон предусматривает четкий порядок их устранения, что позволяет владельцу быстро вернуть точность данных в реестре,

Если неточность допущена регистратором и документы еще не выданы, он корректирует данные самостоятельно. В других ситуациях владелец подает заявление.

Заявление рассматривается в тот же день, когда оно зарегистрировано, что значительно ускоряет процедуру.

Распространенные причины появления ошибки:

неправильное написание фамилии или адреса;

неточность в площади или нумерации помещения;

опечатки или арифметические ошибки.

Что стоит подготовить заранее:

Паспорт и код заявителя. Документ, который подтверждает право собственности. Бумаги, доказывающие правильность данных (при наличии).

Исправление сведений в связи с изменением адреса

Если адрес изменен после внедрения электронной системы в сфере строительства, регистратор вносит обновленную информацию на основании этих данных.

В случаях, когда изменение произошло раньше, подаются документы органа, который выдавал решение о переименовании или уточнении адреса.

"Эта процедура нужна, чтобы избежать расхождений между техпаспортом, документами о праве собственности и информацией в реестре", — говорят юристы.

Архивная часть реестра содержит данные до 2013 года. Если там сохранилась устаревшая или дублированная запись, владелец или наследник может подать заявление о ее погашении. Это позволяет избежать ситуаций, когда одновременно существуют две разные записи об одном объекте.

Кто имеет право исправлять ошибки

Обратиться можно к любому государственному регистратору или нотариусу по месту расположения недвижимости. В ряде случаев действует экстерриториальность — ее определяет приказ Минюста №2179/5.

Если же исправление затрагивает интересы третьих лиц, нужно их письменное согласие или решение суда.

Сколько стоит исправление

Административный сбор платят только тогда, когда техническую ошибку допустил заявитель. Размер — 0,04 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2025 году это 120 грн).

Все остальные виды ошибок исправляются бесплатно.

