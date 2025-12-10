Видео
Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Видео

Право собственности на жилье — как исправить ошибку в реестре

Право собственности на жилье — как исправить ошибку в реестре

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 20:08
Право собственности на недвижимость — как исправить ошибку, возникшую при регистрации
Женщина читает документы. Фото: Freepik

Ошибки, возникающие при государственной регистрации недвижимости, случаются чаще, чем кажется. И хотя большинство из них не меняют само содержание права, даже мелкая типографская неточность может создать проблемы при продаже, наследовании или оформлении ипотеки.

Как отмечают в Хмельницком межрегиональном управлении Министерства юстиции, закон предусматривает четкий порядок их устранения, что позволяет владельцу быстро вернуть точность данных в реестре,

Читайте также:

Ошибка в Государственном реестре прав как ее исправить

Если неточность допущена регистратором и документы еще не выданы, он корректирует данные самостоятельно. В других ситуациях владелец подает заявление.

Заявление рассматривается в тот же день, когда оно зарегистрировано, что значительно ускоряет процедуру.

Распространенные причины появления ошибки:

  • неправильное написание фамилии или адреса;
  • неточность в площади или нумерации помещения;
  • опечатки или арифметические ошибки.

Что стоит подготовить заранее:

  1. Паспорт и код заявителя.
  2. Документ, который подтверждает право собственности.
  3. Бумаги, доказывающие правильность данных (при наличии).

Исправление сведений в связи с изменением адреса

Если адрес изменен после внедрения электронной системы в сфере строительства, регистратор вносит обновленную информацию на основании этих данных.

В случаях, когда изменение произошло раньше, подаются документы органа, который выдавал решение о переименовании или уточнении адреса.

"Эта процедура нужна, чтобы избежать расхождений между техпаспортом, документами о праве собственности и информацией в реестре", — говорят юристы.

Архивная часть реестра содержит данные до 2013 года. Если там сохранилась устаревшая или дублированная запись, владелец или наследник может подать заявление о ее погашении. Это позволяет избежать ситуаций, когда одновременно существуют две разные записи об одном объекте.

Кто имеет право исправлять ошибки

Обратиться можно к любому государственному регистратору или нотариусу по месту расположения недвижимости. В ряде случаев действует экстерриториальность — ее определяет приказ Минюста №2179/5.

Если же исправление затрагивает интересы третьих лиц, нужно их письменное согласие или решение суда.

Сколько стоит исправление

Административный сбор платят только тогда, когда техническую ошибку допустил заявитель. Размер — 0,04 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2025 году это 120 грн).

Все остальные виды ошибок исправляются бесплатно.

Отметим, что комплект документов, подтверждающий ваше право на квартиру надо хранить по системе и в одном месте.

Ранее мы рассказывали, что регистрация места жительства в Украине (более известная как "прописка") до сих пор вызывает немало путаницы. Распространено ошибочное мнение, что факт прописки автоматически закрепляет за человеком долю жилья или делает его совладельцем квартиры.

госрегистрация недвижимость документы юристы собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
