Свідоцтво про право власності чи витяг з реєстру — що має бути у власника нерухомості

Багато українців досі намагаються з’ясувати, де отримати свідоцтво про право власності на нерухомість. І хоча цей документ знайомий мільйонам, уже кілька років він не видається.

Його повністю замінив витяг з Державного реєстру речових прав, який містить актуальні відомості про будь-який об’єкт нерухомості, підкреслюють фахівці сервісу Advokat market.

Коли скасували свідоцтво про право власності на нерухомість

До 2016 року в Україні свідоцтво залишалося основним доказом того, що житло належить саме вам. Його видавали при приватизації, укладенні договору купівлі-продажу або оформленні спадщини. На бланку вказували власника, характеристики об’єкта та ставили підпис і печатку.

Після запуску оновленої редакції Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" система держреєстрації перейшла в електронний формат. З 1 січня 2016 року паперові свідоцтва перестали оформляти, а всі дані тепер зберігаються в єдиному цифровому реєстрі.

Що робити, якщо у вас є старе свідоцтво

Документ не втратив чинності. Він підтверджує право власності, однак при будь-яких юридичних діях нотаріус використовує не його, а інформацію з реєстру.

Саме тому вам все одно видаватимуть витяг, який показує стан об’єкта на поточну дату.

У практичних ситуаціях витяг потрібен, якщо ви плануєте:

продавати або дарувати нерухомість;

оформляти спадщину;

подавати документи на іпотеку.

Що містить витяг з реєстру прав на нерухомість

Це офіційна довідка з електронної бази, де зібрані всі записи про власників та їхні об’єкти. Документ містить ключову інформацію:

адресу та характеристики нерухомості;

дату і час реєстрації права власності;

підставу виникнення права;

дані власників;

інформацію про обтяження чи арешти.

"Витяг не "одноразовий": його можна замовити будь-коли, і він завжди показує найсвіжіші дані", — наголошують юристи.

Як отримати витяг з реєстру прав

Власникам доступні чотири способи:

у нотаріуса;

у найближчому Центрі наданні адміністративних послуг;

онлайн через портал Мін’юсту;

онлайн у застосунку чи на сайті "Дії".

У сервісних центрах видають паперовий витяг, а онлайн — електронний документ із QR-кодом. Його юридична сила підтверджена, тому електронна форма прирівнюється до паперової.

Як повідомлялось, право власності на нерухоме майно в Україні збереже свою важливість як гарантія стабільності для громадян, проте у 2026 році все ще існуватиме реальна загроза його втрати. Абсолютного захисту не може гарантувати навіть ідеальний комплект документів, оскільки законодавство прямо передбачає можливість анулювання реєстрації.

Також ми розповідали, що поширеною помилкою в Україні є ототожнення реєстрації місця проживання (так званої "прописки") з правом власності на житло. Насправді, сам факт "прописки" не надає особі жодної частки у квартирі та не робить її автоматично співвласником. Реєстрація є лише адміністративною процедурою.