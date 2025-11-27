Регистрация права собственности на недвижимость в Украине — как проходит процедура в 2025 году

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Регистрация права на недвижимость в Украине остается одной из ключевых процедур, которая определяет юридическую безопасность владельца. Именно она подтверждает, что объект принадлежит конкретному лицу, а информация о нем внесена в Государственный реестр вещных прав. Без этого невозможно провести ни одной юридической операции с имуществом в будущем.

Поэтому важно понимать алгоритм действий и нюансы, которые влияют на результат, отмечают в юридической компании "Бачинский и партнеры".

Кто проводит регистрацию права собственности на недвижимость

В Украине оформление прав осуществляют государственные регистраторы, нотариусы и ЦПАУ, имеющие доступ к реестру. Часть полномочий могут выполнять аккредитованные субъекты.

Все они работают в единой системе, которая хранит информацию об объектах и официально подтверждает право собственности.

Какие документы нужны для регистрации права собственности

Для проведения регистрации владельцу необходимо подготовить пакет документов. Основными являются:

документ, подтверждающий возникновение права собственности (договор купли-продажи, наследство, дарение);

паспорт и код заявителя;

квитанция об оплате административного сбора.

Для новостроек прилагается технический паспорт. В некоторых случаях могут потребовать выписку из инвентаризации или документы, подтверждающие законность строительства.

Как проходит процедура регистрации права собственности

Процесс состоит из нескольких стандартных этапов. Сначала подаются документы в ЦПАУ , к нотариусу или регистратору. Затем происходит проверка информации, после которой данные вносят в Государственный реестр вещных прав.

Завершающим этапом является получение выписки, которая подтверждает право собственности. Обычно процедура длится до пяти рабочих дней, но за дополнительную оплату срок могут сократить.

Что вносится в Госреестр

В реестре хранится исчерпывающая информация об имуществе и его владельце.

Система показывает:

фамилию и идентификационные данные лица;

тип объекта;

площадь;

адрес;

кадастровый номер.

Важными являются сведения об ограничениях — аресты, запрет отчуждения, ипотеку. Также фиксируется вся история перехода прав. Именно эти данные используют для подтверждения юридической чистоты недвижимости.

Ошибки при регистрации права собственности на недвижимость

Самые частые трудности связаны с неточностями в правоустанавливающих документах или расхождениями в характеристиках объекта. Проблемы возникают и из-за неполного пакета документов, а также из-за имеющихся обременений, которые не были сняты вовремя.

Среди других рисков — ошибки в данных заявителя или подача документов субъекту, который не имеет соответствующих полномочий.

"Чтобы избежать осложнений, владельцам стоит проверять все документы заранее и контролировать точность информации, вносимой в реестр. Это гарантирует правильное оформление права и безопасные сделки с недвижимостью в будущем", — отмечают юристы.

