Право собственности на недвижимость — где украинцам проверить онлайн

Визит к нотариусу и подписание договора — это еще не финальная точка в оформлении права собственности на недвижимость. Право собственности становится полноценным только тогда, когда проходит государственная регистрация.

"Государственная регистрация — это официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения прав путем внесения данных в Государственный реестр прав", — отмечают в ведомстве.

Проще говоря, именно эта запись в базе данных является вашей главной броней и гарантией юридической определенности.

Кто может получить данные из реестра

Сейчас информация из Реестра недвижимости является открытой. Это сделано для прозрачности рынка, хотя за такую услугу придется заплатить административный сбор (кроме льготных категорий, определенных законом).

Получить сведения может любой желающий — и обычный человек, и компания, — главное пройти идентификацию.

Поиск в системе возможен по двум сценариям:

По объекту: если вы хотите проверить конкретную квартиру или участок. По субъекту: если нужно узнать, чем владеет конкретный человек.

Вы можете получить документ как в привычном бумажном виде, так и в электронном. Важно помнить: цифровая версия имеет такой же юридический вес, как и бланк с печатью.

Как работает механизм получения извлечения

Когда регистратор вносит запись о вашем праве собственности, он сразу формирует выписку. В Минюсте отмечают, что "выписка создается после проведения государственной регистрации и подтверждает внесение соответствующих сведений в реестр".

Если вам нужен бумажный документ, путь лежит к:

государственному регистратору;

администратору в ближайшем ЦПАУ;

нотариусу (или его помощнику).

Для тех, кто ценит время, доступен онлайн-формат через Портал Дія или другие аккредитованные системы электронной идентификации.

Какие сведения содержит информация из реестра

Документ показывает актуальное положение дел на момент запроса: кто собственник и нет ли на недвижимости арестов или ипотек. Если вам интересно, как менялись владельцы в течение лет, можно заказать расширенную историю изменений.

Однако есть важный нюанс.

"Если право не было зарегистрировано в реестре или его архиве, соответствующие сведения не будут отображаться", — отмечают в Министерстве юстиции.

Именно поэтому регистрация — это не просто бюрократическая формальность, а вопрос вашей безопасности. Без записи в реестре вы юридически не являетесь владельцем в имущественном обороте.

Как сообщалось, владельцам жилья, оформленного до 2013 года, важно проверить наличие записи в Государственном реестре вещных прав. Поскольку старые архивы БТИ не оцифровывались автоматически, такие объекты часто "невидимы" для современной электронной системы.

Также мы рассказывали, что многие украинцы рискуют неожиданно потерять свои участки из-за судебных исков прокуратуры. Правоохранители массово оспаривают старые решения о приватизации, утверждая, что земля на самом деле относится к заповедным лесам или водным ресурсам и была передана в частные руки незаконно.