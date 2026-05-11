Право власності на землю: коли одна літера може стати перешкодою для оформлення

Коли людина роками користується земельною ділянкою, здається, що проблем із документами вже не виникне. Але під час продажу, оформлення спадщини чи реєстрації права власності інколи з’ясовується: у державному акті допущено помилку в одній літері. Саме через такі дрібниці нотаріуси нерідко відмовляють у проведенні будь-яких дій із землею.

Особливо часто це стосується старих документів, виданих до запуску електронних реєстрів.

Чому виникають помилки в державному акті на землю

Більшість проблемних документів — це акти, видані до 2013 року. Тоді панував паперовий докуобіг, а дані вносилися вручну або на друкарських машинках. Найчастіше "грішили" під час перекладу прізвищ з російської на українську або просто пропускали літери. Наприклад, Наталя замість Наталія або помилкове вживання апострофа.

Найпоширеніші проблеми:

неправильне написання прізвища або імені;

помилки у по батькові;

неточності в назві населеного пункту;

неправильна площа чи межі ділянки.

Саме орфографічні помилки створюють найбільші труднощі. У 2026 році, коли вся система цифровізована, нотаріус просто не зможе провести угоду, бо програма видасть помилку: дані власника в акті та паспорті офіційно вважаються різними особами.

Як виправити помилку в держакті

У частині випадків проблему можна вирішити без суду. Якщо неточність міститься у Державному земельному кадастрі, потрібно звернутися до органу, який його веде. Після перевірки дані можуть виправити безоплатно.

Бувають ситуації, коли помилка є лише в самому державному акті, а в рішенні місцевої ради всі дані правильні. Тоді право власності інколи вдається зареєструвати саме на підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Ще один варіант — звернення до установи, яка колись видала документ. Але на практиці це спрацьовує не завжди, адже багато органів уже ліквідовані або втратили відповідні повноваження.

Встановлення факту належності правовстановлюючого документа через суд

Коли адміністративні методи не допомагають, залишається суд. Важливо розуміти: суддя не буде переписувати ваше прізвище в акті.

Для цього потрібно подати заяву в порядку окремого провадження. Це швидше за звичайні суди, але потребує залізобетонних доказів: від старих квитанцій про сплату податку за землю до довідок з архівів.

Щоб виграти справу, потрібно зібрати максимум "паперових слідів". Судді звертають увагу на трудові книжки, свідоцтва про шлюб, старі радянські паспорти чи навіть військові квитки, де ваше ПІБ фігурує в різних формах.

Дуже допомагають свідчення сусідів, які можуть підтвердити, що саме ви користуєтеся цією ділянкою останні 20 років. Також варто надати будь-яку переписку з державними органами, де вони визнавали вас власником, попри описку.

Лінгвістична експертиза імені

У складних випадках, коли різниця в іменах не очевидна для юриста, на допомогу приходить лінгвістична експертиза. Експерт-мовознавець робить офіційний висновок, що, наприклад, "Ганна" та "Анна" в певному контексті є ідентичними іменами, або що помилка виникла через специфіку транслітерації.

Такий документ має велику вагу в суді та часто стає вирішальним аргументом для того, щоб ви нарешті змогли повноцінно розпоряджатися своєю землею.

