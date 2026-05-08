Приватизація землі: скільки ділянок дозволено оформити у власність в Україні

Тема приватизації землі залишається однією з найактуальніших для українців у 2026 році. Через зміни під час воєнного стану та постійні суперечки навколо земельних прав багато людей не розуміють, чи можна отримати ділянку вдруге. Найчастіше плутають повторну приватизацію з правом на інший вид землі.

Саме через це люди подають заяви, отримують відмови або навіть ризикують потрапити під перевірки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Скільки землі можна приватизувати безплатно

Безоплатно приватизувати одну й ту саму категорію землі двічі не дозволяється. Земельний кодекс України визначає чітке правило: право на безплатне отримання ділянки надається лише один раз для кожного виду цільового призначення.

Наприклад, якщо людина вже оформила землю під будівництво житлового будинку у місті, повторно отримати таку ж ділянку безплатно вже не вийде. Але це не означає повну втрату права на інші види землі.

Норми безплатної приватизації землі

У 2026 році залишаються чинними встановлені норми площі:

до 2 гектарів для особистого селянського господарства;

до 0,12 гектара для садівництва;

до 0,10 гектара під будівництво будинку в місті;

до 0,15 гектара у селищах;

до 0,25 гектара у селах;

до 0,10 гектара для дачного будівництва;

до 0,01 гектара для гаража.

Саме цільове призначення визначає, чи має людина право звертатися повторно.

Коли можна отримати землю вдруге

Повторне звернення можливе лише тоді, коли йдеться про інший вид використання землі. Наприклад, якщо громадянин раніше приватизував присадибну ділянку, але не отримував землю для ведення особистого селянського господарства, він може скористатися цим правом окремо.

Водночас повторна подача документів на вже використану категорію землі може трактуватися як порушення. У деяких ситуаціях це навіть може мати ознаки шахрайства, особливо якщо приховується інформація про попередню приватизацію.

Приватизація землі під час війни

Під час воєнного стану в Україні діють окремі обмеження та спеціальні правила щодо земельних процедур. Частина процесів може бути тимчасово зупинена або змінена залежно від регіону та рішень місцевої влади.

Саме тому перед поданням документів юристи радять перевіряти актуальні умови у місцевих органах земельних ресурсів або у державного реєстратора.

Як повідомляли Новини.LIVE, старі папери на землю вже не гарантують повної юридичної безпеки, особливо коли справа доходить до продажу чи переоформлення майна. Аби уникнути проблем із невідповідністю даних, власникам варто заздалегідь подбати про наявність свіжого витягу з ДЗК, який став ключовим підтвердженням прав у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що через продовження воєнного стану держава радикально переглянула ставлення до земельного фонду, що поставило під удар власників незареєстрованих наділів. Найбільша небезпека чатує на господарів "самозахоплених" городів, які десятиліттями оброблялися без жодних витягів чи актів, адже тепер такі ділянки можуть бути вилучені за спрощеною процедурою.