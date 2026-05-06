Відсутність кадастрового номера: наслідки та ризики у спорах із сусідами

В Україні земля завжди була причиною найпалкіших суперечок між людьми, особливо коли межа між ділянками існує лише "на словах". Якщо кадастрового номера немає, ділянка фактично не має юридичних координат. У разі спору це може стати критичним фактором.

Без офіційних координат будь-який конфлікт із сусідом може закінчитися не на вашу користь, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Богдана Рошко.

Чому виникне земельний спір із сусідами

Коли ділянка не внесена до Державного земельного кадастру, її межі не мають геодезичної прив’язки. Це означає, що сусід може абсолютно "випадково" посунути свій паркан на метр у ваш бік.

Без кадастрового номера ви не зможете довести в суді, де саме закінчується ваша територія, адже старі державні акти без координат мають слабку юридичну силу в порівнянні з цифровими даними.

Обмеження прав власника землі

Якщо справа доходить до суду, відсутність реєстрації в кадастрі значно послаблює позицію власника. Основні наслідки:

неможливо довести точні межі ділянки;

складно вимагати знесення чужих споруд;

існує ризик накладення сусідніх ділянок;

угоди купівлі чи дарування блокуються.

Окремо варто враховувати норму статті 132 Земельного кодексу України: відчуження ділянки можливе лише за наявності кадастрового номера.

Як захистити землю без кадастрового номера

У сучасних умовах виграє той, хто має технічні документи. Навіть якщо конфлікт уже виник, ситуацію можна виправити.

Що варто зробити:

Замовити розробки документації із землеустрою у сертифікованого інженера. Присвоїти кадастровий номер та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав. Офіційне встановити межові знаки у присутності свідків та сусіда.

Практика показує, що неформальні домовленості із сусідами не захищають у довгостроковій перспективі, наголошує Рошко. Лише офіційно закріплені межі мають юридичну силу.

