Приватизація землі в Україні: чи можна отримати додаткові ділянки у 2026 році

Чоловік в полі та документи.

Питання власної землі завжди було для українців особливим. Багато хто сподівається використати своє право на безплатні гектари "порціями", але законодавство має чіткі обмеження, про які варто знати заздалегідь.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України" розповідає, чи реально отримати додаткову площу, якщо ви вже колись оформлювали на себе частину чорнозему.

Норми безоплатної приватизації землі в Україні

Безоплатна приватизація в Україні чітко обмежена. Закон дозволяє отримати до шести ділянок різного призначення, але кожна категорія має свою максимальну площу. Наприклад, для особистого селянського господарства (ОСГ) передбачено до 2 гектарів, для будівництва будинку в селі — до 0,25 га, а в місті — до 0,10 га.

Садівництво обмежується 0,12 га, дачне будівництво — 0,10 га, а на гараж держава може виділити до 0,01 га.

Окремо стоїть фермерське господарство, де розмір визначається як середня частка (пай) по регіону.

Чи можна добрати землю після приватизації

Найпоширеніше питання — чи дозволено "добрати" гектари, якщо спочатку взяли менше норми. Відповідь негативна. Якщо людина вже отримала ділянку певного цільового призначення, право вважається використаним повністю.

Навіть якщо замість 2 гектарів для ОСГ було оформлено лише 0,5 га, решту безплатно отримати вже не вийде. Закон не прив’язується до фактичної площі, а лише до самого факту використання права.

Інша схема, яку намагалися застосовувати — оформлення кількох ділянок одного призначення в межах максимальної норми. Наприклад, дві ділянки по 1 гектару для ОСГ.

Судова практика поставила крапку в цьому питанні. Верховний Суд підтвердив, що таке "дроблення" є порушенням. Право на безоплатне отримання землі певного виду — одноразове і не може реалізовуватись частинами через кілька рішень або ділянок.

Обмеження під час воєнного стану

Станом на травень 2026 року діє додаткове обмеження — безоплатна передача державної та комунальної землі фактично заборонена. Це означає, що нові дозволи на приватизацію у більшості випадків не видаються.

Проте є три винятки, коли приватизація дозволена:

якщо на ділянці вже стоїть ваша офіційно зареєстрована нерухомість;

якщо ви відновлюєте права на землю замість зруйнованого агресором майна;

якщо ви користувалися цією землею ще до 2002 року і просто хочете її нарешті оформити.

В усіх інших випадках доведеться чекати офіційного завершення воєнного стану або шукати інші шляхи.

Як законно отримати більше землі у власність

Якщо безплатний ліміт уже вичерпано або ви хочете розширити господарство прямо зараз, існують інші легальні механізми. Найпростіший шлях — це оренда державної чи приватної землі, що дає право на користування без права власності.

Також завжди доступний ринок: купівля-продаж, спадкування або дарування. Варто пам'ятати, що сільськогосподарські землі державної та комунальної власності продавати заборонено, тому їх можна лише орендувати через аукціони.

Як повідомляли Новини.LIVE, через бойові дії землевласники часто помилково очікують на повну податкову амністію "за замовчуванням", хоча насправді механізм пільг працює набагато вибірково. Законодавство справді передбачає певні послаблення, проте вони не звільняють від обов’язків автоматично, вимагаючи від платників чіткого дотримання конкретних процедур.

Також Новини.LIVE розповідали, що кадастровий номер — це єдиний ідентифікатор земельної ділянки, який закріплює її за конкретним власником у державних реєстрах і не може повторюватися. Втім, станом на 2026 рік система все ще не застрахована від збоїв: трапляються технічні помилки та навіть дублювання номерів. У більшості випадків такі проблеми виявляються запізно — вже під час продажу землі або оформлення спадщини.