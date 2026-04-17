Право власності на землю під приватизованим будинком: як оформити під час війни

Оформлення землі під приватизованим будинком залишається можливим навіть під час воєнного стану. Попри обмеження у сфері землекористування, такі ділянки не потрапили під повну заборону. Це означає, що власники житла можуть завершити процедуру і юридично закріпити свої права. Водночас процес має свої нюанси, які важливо враховувати, щоб не втратити час і гроші.

Починати слід із звернення до спеціалістів із землеустрою — це перший і найважливіший етап, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія.

Оформлення землі під будинком під час війни

Фахівець одразу розвіяв головний міф: приватизація землі під уже зведеним та оформленим житлом не заборонена. Обмеження воєнного стану стосуються здебільшого "порожніх" ділянок у полі або сільськогосподарських угідь. Якщо на землі стоїть ваша законна нерухомість, закон дозволяє завершити справу.

"Оформлювати землю під час воєнного стану можна, але з обмеженнями. Дозволене оформлення землі під існуючими житловими будинками; дозволена державна реєстрація прав; дозволене присвоєння кадастрових номерів", — зазначає Дерій.

Тобто, якщо ваш будинок приватизований, шлях до власності на землю для вас відкритий.

Як оформити землю під приватизованим будинком

Процедура складається з кількох послідовних кроків. Перший — замовлення технічної документації. Для цього потрібно знайти сертифікованого інженера-землевпорядника через "Е-сервіси" Держгеокадастру та укласти з ним договір.

"Необхідно укласти договір з інженером або землевпорядною організацією на виготовлення технічної документації", — пояснює Дерій.

Далі спеціаліст визначає межі ділянки безпосередньо на місцевості. У результаті власник отримує паперову документацію та електронний файл, який необхідний для подальшої реєстрації.

Реєстрація земельної ділянки у ДЗК

Коли документація готова, дані про вашу землю мають з’явитися у Державному земельному кадастрі. Зазвичай розробник може зробити це за вас, якщо ви прописали це в договорі. У результаті ви отримуєте Витяг із ДЗК. Це фактично "паспорт" вашої ділянки, де чітко вказані її межі, площа та координати. Без цього документа жодна подальша операція з нерухомістю неможлива.

Передача землі у власність рішенням ради

Після отримання Витягу з кадастру потрібно звернутися до місцевої ради (сільської, селищної або міської). Ви подаєте заяву (клопотання) про передачу ділянки у власність. До неї додаєте копії паспорта, коду, техдокументацію та той самий Витяг із ДЗК. Місцеві депутати мають розглянути ваше питання протягом місяця та винести рішення.

Завершальний етап — візит до ЦНАПу або нотаріуса. Тут ваше право власності вносять до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тільки після отримання витягу з цього реєстру ви стаєте повноправним господарем землі.

Бездіяльність місцевої ради

Часто буває, що чиновники на місцях затягують процес, не виносять питання на сесію або роками обіцяють розібратися. Юрист наголошує, що така поведінка є незаконною.

"Якщо рішення не приймається, питання постійно відкладають або відмовляють без законних підстав — це є протиправною бездіяльністю", — пояснює Дерій.

У такому разі у вас є два дієвих шляхи:

Скаржитися до вищих інстанцій (наприклад, до обласної військової адміністрації). Подавати позов до адміністративного суду.

Юрист зазначає, що навіть сам факт звернення до суду часто пришвидшує процес оформлення землі.

