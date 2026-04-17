Право собственности на землю под приватизированным домом: как оформить во время войны

Оформление земли под приватизированным домом остается возможным даже во время военного положения. Несмотря на ограничения в сфере землепользования, такие участки не попали под полный запрет. Это означает, что владельцы жилья могут завершить процедуру и юридически закрепить свои права. В то же время процесс имеет свои нюансы, которые важно учитывать, чтобы не потерять время и деньги.

Начинать следует с обращения к специалистам по землеустройству — это первый и самый важный этап, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

Оформление земли под домом во время войны

Специалист сразу развеял главный миф: приватизация земли под уже возведенным и оформленным жильем не запрещена. Ограничения военного положения касаются в основном "пустых" участков в поле или сельскохозяйственных угодий. Если на земле стоит ваша законная недвижимость, закон позволяет завершить дело.

"Оформлять землю во время военного положения можно, но с ограничениями. Разрешено оформление земли под существующими жилыми домами; разрешена государственная регистрация прав; разрешено присвоение кадастровых номеров", — отмечает Дерий.

То есть, если ваш дом приватизирован, путь к собственности на землю для вас открыт.

Читайте также:

Как оформить землю под приватизированным домом

Процедура состоит из нескольких последовательных шагов. Первый — заказ технической документации. Для этого нужно найти сертифицированного инженера-землеустроителя через "Є-сервисы" Госгеокадастра и заключить с ним договор.

"Необходимо заключить договор с инженером или землеустроительной организацией на изготовление технической документации", — объясняет Дерий.

Далее специалист определяет границы участка непосредственно на местности. В результате владелец получает бумажную документацию и электронный файл, который необходим для дальнейшей регистрации.

Регистрация земельного участка в ГЗК

Когда документация готова, данные о вашей земле должны появиться в Государственном земельном кадастре. Обычно разработчик может сделать это за вас, если вы прописали это в договоре.

В результате вы получаете Выписку из ГЗК. Это фактически "паспорт" вашего участка, где четко указаны его границы, площадь и координаты. Без этого документа ни одна дальнейшая операция с недвижимостью невозможна.

Передача земли в собственность решением совета

После получения Выписки из кадастра нужно обратиться в местный совет (сельский, поселковый или городской). Вы подаете заявление (ходатайство) о передаче участка в собственность. К нему прилагаете копии паспорта, кода, техдокументацию и ту же выписку из ГЗК. Местные депутаты должны рассмотреть ваш вопрос в течение месяца и вынести решение.

Завершающий этап — визит в ЦПАУ или к нотариусу. Здесь ваше право собственности вносят в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Только после получения выписки из этого реестра вы становитесь полноправным хозяином земли.

Бездействие местного совета

Часто бывает, что чиновники на местах затягивают процесс, не выносят вопрос на сессию или годами обещают разобраться. Юрист отмечает, что такое поведение является незаконным.

"Если решение не принимается, вопрос постоянно откладывают или отказывают без законных оснований - это является противоправным бездействием", — объясняет Дерий.

В таком случае у вас есть два действенных пути:

Жаловаться в вышестоящие инстанции (например, в областную военную администрацию). Подавать иск в административный суд.

Юрист отмечает, что даже сам факт обращения в суд часто ускоряет процесс оформления земли.

Как сообщали Новини.LIVE, потеря земельных бумаг из-за переезда или бытовых неприятностей часто вызывает панику и страх потерять право на участок. Однако юридически собственность никуда не исчезает, поэтому главное — без лишних проволочек начать процедуру восстановления документов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что изменение целевого назначения земли в 2026 году стало проще для определенных владельцев, которые теперь могут обойтись без разработки проекта землеустройства. Однако для многих процедура все еще предусматривает дополнительные этапы и финансовые затраты, поэтому скорость оформления зависит от конкретной категории участка.