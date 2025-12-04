Право собственности на жилье — что делать, если оформлено только на бумаге в БТИ

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Многие хозяева квартир и домов до сих пор имеют право собственности, зафиксированное только в архивах Бюро технической инвентаризации (БТИ) до 2013 года. Эти данные не внесены в Государственный реестр прав, однако действительность документов от этого не теряется.

Бумажные свидетельства и договоры остаются законными, государство их признает, отмечают в Министерстве юстиции. Однако война изменила подходы к безопасности таких документов и заставила владельцев подумать о будущей защите имущества.

Регистрация права собственности в военное время

Риск потерять оригиналы из-за обстрелов, пожаров или оккупации возрастает.

"Архивы БТИ могут быть уничтожены или оставлены на оккупированных территориях, поэтому внесение права собственности в реестр является особенно важным", — отмечают в Минюсте.

Отдельно отмечается, что наличие записи в Реестре является необходимым условием для компенсации по программе "єВідновлення" — без этого получить средства невозможно.

Основные причины зарегистрировать данные сейчас:

защита от потери документов;

упрощение любых будущих сделок;

возможность получить компенсацию за поврежденное жилье.

Кто может зарегистрировать право собственности бесплатно

Владельцы, чье право оформлено до 2013 года, подают заявление без уплаты административного сбора. Это позволяет обновить информацию в Реестре без лишних финансовых затрат.

Процедуру могут пройти все категории собственников, независимо от формы приобретения:

договор купли-продажи;

наследство;

государственные акты или другие документы, подтверждающие право.

Как подать заявление на регистрацию прав

Сделать это можно двумя путями.

В бумажной форме:

через Центр предоставления административных услуг к государственному регистратору или нотариусу по месту расположения объекта;

если имущество находится в регионах повышенного риска или на временно оккупированных территориях, допустимо обращение к любому регистратору в Украине.

В электронной форме:

через портал "Дія", кроме случаев, касающихся Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Государственный регистратор самостоятельно запрашивает данные из БТИ, если владелец не имеет бумажных документов на руках.

Что делать, если архив БТИ уничтожен

В случае уничтожения или недоступности архивов БТИ заявитель имеет право обратиться в суд для подтверждения собственности, акцентируют в министерстве

Через суд также можно восстановить документы, утраченные во время боевых действий, что позволит в будущем зарегистрировать имущество и получить надлежащие гарантии государства.

Как сообщалось, современное право собственности на жилье в Украине — это больше, чем просто набор документов; это комплексная юридическая защита. Систематическое хранение и упорядочение этих материалов является залогом спокойствия владельца и лучшей инвестицией в отсутствие потенциальных рисков.

Также мы рассказывали, что регистрация дома на нескольких совладельцев возможна, если все они единодушно участвуют в процессе и подтверждают свое согласие, ведь это ключевое условие для государственного регистратора. Любые разногласия между сторонами по оформлению собственности решаются исключительно в судебном порядке.