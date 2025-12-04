Право собственности на жилье — что делать, если оформлено только на бумаге в БТИ

Право собственности на жилье только на бумаге — что делать
Многие хозяева квартир и домов до сих пор имеют право собственности, зафиксированное только в архивах Бюро технической инвентаризации (БТИ) до 2013 года. Эти данные не внесены в Государственный реестр прав, однако действительность документов от этого не теряется.
Бумажные свидетельства и договоры остаются законными, государство их признает, отмечают в Министерстве юстиции. Однако война изменила подходы к безопасности таких документов и заставила владельцев подумать о будущей защите имущества.
Регистрация права собственности в военное время
Риск потерять оригиналы из-за обстрелов, пожаров или оккупации возрастает.
"Архивы БТИ могут быть уничтожены или оставлены на оккупированных территориях, поэтому внесение права собственности в реестр является особенно важным", — отмечают в Минюсте.
Отдельно отмечается, что наличие записи в Реестре является необходимым условием для компенсации по программе "єВідновлення" — без этого получить средства невозможно.
Основные причины зарегистрировать данные сейчас:
- защита от потери документов;
- упрощение любых будущих сделок;
- возможность получить компенсацию за поврежденное жилье.
Кто может зарегистрировать право собственности бесплатно
Владельцы, чье право оформлено до 2013 года, подают заявление без уплаты административного сбора. Это позволяет обновить информацию в Реестре без лишних финансовых затрат.
Процедуру могут пройти все категории собственников, независимо от формы приобретения:
- договор купли-продажи;
- наследство;
- государственные акты или другие документы, подтверждающие право.
Как подать заявление на регистрацию прав
Сделать это можно двумя путями.
В бумажной форме:
- через Центр предоставления административных услуг к государственному регистратору или нотариусу по месту расположения объекта;
- если имущество находится в регионах повышенного риска или на временно оккупированных территориях, допустимо обращение к любому регистратору в Украине.
В электронной форме:
- через портал "Дія", кроме случаев, касающихся Донецкой, Луганской областей и Крыма.
Государственный регистратор самостоятельно запрашивает данные из БТИ, если владелец не имеет бумажных документов на руках.
Что делать, если архив БТИ уничтожен
В случае уничтожения или недоступности архивов БТИ заявитель имеет право обратиться в суд для подтверждения собственности, акцентируют в министерстве
Через суд также можно восстановить документы, утраченные во время боевых действий, что позволит в будущем зарегистрировать имущество и получить надлежащие гарантии государства.
