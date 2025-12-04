Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Право собственности на жилье только на бумаге — что делать

Право собственности на жилье только на бумаге — что делать

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 20:12
Право собственности на жилье — что делать, если оформлено только на бумаге в БТИ
Люди изучают документы. Фото: Freepik

Многие хозяева квартир и домов до сих пор имеют право собственности, зафиксированное только в архивах Бюро технической инвентаризации (БТИ) до 2013 года. Эти данные не внесены в Государственный реестр прав, однако действительность документов от этого не теряется.

Бумажные свидетельства и договоры остаются законными, государство их признает, отмечают в Министерстве юстиции. Однако война изменила подходы к безопасности таких документов и заставила владельцев подумать о будущей защите имущества.

Реклама
Читайте также:

Регистрация права собственности в военное время

Риск потерять оригиналы из-за обстрелов, пожаров или оккупации возрастает.

"Архивы БТИ могут быть уничтожены или оставлены на оккупированных территориях, поэтому внесение права собственности в реестр является особенно важным", — отмечают в Минюсте.

Отдельно отмечается, что наличие записи в Реестре является необходимым условием для компенсации по программе "єВідновлення" — без этого получить средства невозможно.

Основные причины зарегистрировать данные сейчас:

  • защита от потери документов;
  • упрощение любых будущих сделок;
  • возможность получить компенсацию за поврежденное жилье.

Кто может зарегистрировать право собственности бесплатно

Владельцы, чье право оформлено до 2013 года, подают заявление без уплаты административного сбора. Это позволяет обновить информацию в Реестре без лишних финансовых затрат.

Процедуру могут пройти все категории собственников, независимо от формы приобретения:

  • договор купли-продажи;
  • наследство;
  • государственные акты или другие документы, подтверждающие право.

Как подать заявление на регистрацию прав

Сделать это можно двумя путями.

В бумажной форме:

  • через Центр предоставления административных услуг к государственному регистратору или нотариусу по месту расположения объекта;
  • если имущество находится в регионах повышенного риска или на временно оккупированных территориях, допустимо обращение к любому регистратору в Украине.

В электронной форме:

  • через портал "Дія", кроме случаев, касающихся Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Государственный регистратор самостоятельно запрашивает данные из БТИ, если владелец не имеет бумажных документов на руках.

Что делать, если архив БТИ уничтожен

В случае уничтожения или недоступности архивов БТИ заявитель имеет право обратиться в суд для подтверждения собственности, акцентируют в министерстве

Через суд также можно восстановить документы, утраченные во время боевых действий, что позволит в будущем зарегистрировать имущество и получить надлежащие гарантии государства.

Как сообщалось, современное право собственности на жилье в Украине — это больше, чем просто набор документов; это комплексная юридическая защита. Систематическое хранение и упорядочение этих материалов является залогом спокойствия владельца и лучшей инвестицией в отсутствие потенциальных рисков.

Также мы рассказывали, что регистрация дома на нескольких совладельцев возможна, если все они единодушно участвуют в процессе и подтверждают свое согласие, ведь это ключевое условие для государственного регистратора. Любые разногласия между сторонами по оформлению собственности решаются исключительно в судебном порядке.

недвижимость жилье документы Министерство юстиции собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации