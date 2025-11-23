Як оформити будинок на двох власників в Україні — правила у 2025 році

Люди з документами. Фото: Freepik

У 2025 році законодавство дозволяє реєструвати будинок одразу на двох власників за умови, що всі співвласники беруть участь у процедурі та підтверджують свою згоду. Це головна вимога, без якої державний реєстратор не внесе дані до реєстру. Якщо між сторонами виникають суперечки, їх можна розв’язати виключно через суд.

Але існують ситуації, коли оформити нерухомість на двох осіб неможливо, зазначають фахівці юридичної компанії Dozvil.

Реклама

Читайте також:

Зокрема, коли на ділянці є самочинні прибудови чи реконструкції без документів або коли об’єкт перебуває під арештом, заставою чи у процесі судового розгляду. Такі обмеження унеможливлюють реєстрацію поділеного права.

Чи можна оформити будинок на двох у різних ситуаціях

Підстав для появи двох власників може бути багато. Найчастіше це спільна покупка житла, оформлення майна подружжям, будівництво будинку разом або отримання нерухомості у спадок кількома спадкоємцями.

"У кожній із цих ситуацій закон надає можливість фіксувати часткову або спільну сумісну власність", — кажуть фахівці.

Спільна сумісна власність означає, що будинок належить співвласникам без визначення часток. У частковій власності частка кожного визначається за домовленістю або нормами права. Формат визначають відповідно до домовленостей між сторонами та технічних можливостей самого будинку.

Документи для оформлення будинку на двох власників

Для реєстрації прав на будинок без реконструкції потрібні такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код усіх співвласників;

документ на право власності щодо будинку і земельної ділянки;

технічний паспорт, якщо він наявний.

Якщо будинок проходив реконструкцію або має зміни у конструкціях, необхідно подавати:

паспорт та ідентифікаційні коди;

технічний паспорт;

документ, що підтверджує право власності;

проект реконструкції або будівництва.

Як відбувається поділ частини будинку між власниками

Поділ можливий двома способами: з втручанням у несучі конструкції та без нього. Будинок можна розділити лише тоді, коли технічно можливо створити окремі приміщення для кожного власника, забезпечити рівномірний розподіл підсобних зон та облаштувати окремі входи. Також важливим є поділ земельної ділянки на дві окремі частини з доступом до під’їзду.

Коли поділ у натуральному вигляді неможливий, співвласник має право на компенсацію або на отримання більшої частини земельної ділянки для збереження балансу часток.

Як повідомлялось, після завершення будівництва приватного дому ключовим юридичним кроком є його введення в експлуатацію. Цей процес не тільки підтверджує, що об'єкт придатний для проживання, але й надає йому офіційний статус нерухомості.

Також ми розповідали, що через те, що родич не проживає в будинку, не сплачує комунальні послуги або відмовляється виписатися, багато власників нерухомості стикаються з проблемою його зняття з реєстрації. Українське законодавство та судова практика надають власнику право захистити свої майнові інтереси, підтверджуючи можливість виписати таку особу навіть без її особистої згоди.