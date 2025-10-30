Кому загрожує втрата права власності на нерухомість у 2025 році — перелік

Жінка з документами. Фото: Freepik

У 2025 році українці дедалі частіше стикаються з ризиком втратити власність не лише через особисті обставини чи борги, а й через зміну законів, війну або суспільну необхідність. Право приватної власності, гарантоване Конституцією, залишається одним із найвразливіших у період воєнного стану та реформ.

Редакція Новини.LIVE розповідає про основні випадки, коли можуть позбавити права власності на нерухомість.

Хто може добровільно відмовитися від нерухомості

Дехто втрачає майно не примусово, а за власним рішенням. Людина може свідомо відмовитися від права власності, продавши, подарувавши чи обмінявши житло. Це передбачено Цивільним кодексом України.

Однак якщо власник просто відмовляється без передачі права іншій особі, нерухомість визнається безхазяйною. Це створює ризики — таке майно може перейти громаді чи державі.

Юристи Безоплатної правничої допомоги радять документально оформлювати будь-яку відмову, адже усна заява чи неоформлений акт може обернутися юридичною невизначеністю.

Коли закон забороняє володіти майном

Є об’єкти, які не можуть належати певним особам. Наприклад, іноземцям заборонено мати у власності нерухомість у прикордонній зоні або на стратегічних об’єктах.

Якщо закон змінюється вже після набуття власності, людина має обмежений час, щоб її відчужити. У разі невиконання — держава може продати об’єкт через суд і повернути кошти колишньому власнику.

У 2025 році юристи прогнозують, що саме такі випадки зростуть у прифронтових регіонах, де статус власності на землю чи будівлі часто переглядається.

Як знищення об’єкта позбавляє власності

Якщо будинок або квартира повністю зруйновані внаслідок бойових дій, вибуху чи стихійного лиха, право власності припиняється. Для цього потрібне офіційне підтвердження знищення об’єкта та внесення змін до Державного реєстру.

Без цього власник не зможе отримати компенсацію чи відновити право на нове житло. У 2025 році саме ця категорія справ буде однією з наймасовіших, зважаючи на відновлення зруйнованих регіонів.

Коли держава викуповує або відчужує нерухомість

Уряд має право викупити чи примусово відчужити нерухомість для суспільних потреб — наприклад, будівництва доріг, шкіл, оборонних об’єктів. Закон гарантує повне і попереднє відшкодування вартості або надання іншої ділянки.

Під час воєнного стану такі рішення ухвалюються швидше, що підвищує ризики для власників. Водночас судова практика засвідчує, що більшість справ вирішується на користь держави, якщо доведено суспільну необхідність.

Що таке реквізиція та конфіскація нерухомості

Реквізиція — це тимчасове вилучення майна для потреб армії, медицини чи евакуації. Власнику виплачують компенсацію, а після завершення надзвичайних обставин він може вимагати повернення.

Конфіскація — це вже покарання за правопорушення. Наприклад, за державну зраду чи фінансування агресії суд може позбавити власника нерухомості без права компенсації.

Як борги стають причиною втрати житла

Ще один реальний ризик — примусове стягнення майна через борги.

У 2025 році збільшується кількість випадків втрати квартир і будинків через:

несплату кредитів або іпотеки;

борги за комунальні послуги;

невиплату аліментів;

рішення судів про відшкодування збитків.

"Фінансова дисципліна стає критичною, адже навіть невелика заборгованість може призвести до арешту майна через виконавчу службу", — наголошують в юридичній компанії "ПІК".

Як повідомлялось, втрата документів на право власності на нерухомість, що часто трапляється, зокрема через військові дії, не є кінцем світу. Законодавство чітко регламентує процес відновлення цих паперів, а отриманий дублікат володіє тією ж юридичною вагою, що й оригінал.

Також ми повідомляли, що кожен українець має законне право приватизувати житло (квартиру, будинок, кімнату), яким він користується. Завершення процедури приватизації підтверджується офіційним свідоцтвом, яке засвідчує набуття статусу повноправного власника цього майна.