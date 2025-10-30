Кому грозит потеря права собственности на недвижимость в 2025 году — перечень

Женщина с документами. Фото: Freepik

В 2025 году украинцы все чаще сталкиваются с риском потерять собственность не только из-за личных обстоятельств или долгов, но и из-за изменения законов, войны или общественной необходимости. Право частной собственности, гарантированное Конституцией, остается одним из самых уязвимых в период военного положения и реформ.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об основных случаях, когда могут лишить права собственности на недвижимость.

Реклама

Читайте также:

Кто может добровольно отказаться от недвижимости

Некоторые теряют имущество не принудительно, а по собственному решению. Человек может сознательно отказаться от права собственности, продав, подарив или обменяв жилье. Это предусмотрено Гражданским кодексом Украины.

Реклама

Однако если владелец просто отказывается без передачи права другому лицу, недвижимость признается бесхозной. Это создает риски — такое имущество может перейти общине или государству.

Юристы Бесплатной правовой помощи советуют документально оформлять любой отказ, ведь устное заявление или неоформленный акт может обернуться юридической неопределенностью.

Реклама

Когда закон запрещает владеть имуществом

Есть объекты, которые не могут принадлежать определенным лицам. Например, иностранцам запрещено иметь в собственности недвижимость в приграничной зоне или на стратегических объектах.

Если закон меняется уже после приобретения собственности, у человека есть ограниченное время, чтобы ее отчудить. В случае невыполнения — государство может продать объект через суд и вернуть средства бывшему владельцу.

Реклама

В 2025 году юристы прогнозируют, что именно такие случаи возрастут в прифронтовых регионах, где статус собственности на землю или здания часто пересматривается.

Как уничтожение объекта лишает собственности

Если дом или квартира полностью разрушены в результате боевых действий, взрыва или стихийного бедствия, право собственности прекращается. Для этого требуется официальное подтверждение уничтожения объекта и внесение изменений в Государственный реестр.

Реклама

Без этого владелец не сможет получить компенсацию или восстановить право на новое жилье. В 2025 году именно эта категория дел будет одной из самых массовых, учитывая восстановление разрушенных регионов.

Когда государство выкупает или отчуждает недвижимость

Правительство имеет право выкупить или принудительно отчуждать недвижимость для общественных нужд — например, строительства дорог, школ, оборонных объектов. Закон гарантирует полное и предварительное возмещение стоимости или предоставление другого участка.

Реклама

Во время военного положения такие решения принимаются быстрее, что повышает риски для владельцев. В то же время судебная практика показывает, что большинство дел решается в пользу государства, если доказана общественная необходимость.

Что такое реквизиция и конфискация недвижимости

Реквизиция — это временное изъятие имущества для нужд армии, медицины или эвакуации. Владельцу выплачивают компенсацию, а после завершения чрезвычайных обстоятельств он может требовать возврата.

Реклама

Конфискация — это уже наказание за правонарушение. Например, за государственную измену или финансирование агрессии суд может лишить владельца недвижимости без права компенсации.

Как долги становятся причиной потери жилья

Еще один реальный риск — принудительное взыскание имущества из-за долгов.

В 2025 году увеличивается количество случаев потери квартир и домов из-за:

неуплаты кредитов или ипотеки;

долгов за коммунальные услуги;

невыплаты алиментов;

решения судов о возмещении убытков.

"Финансовая дисциплина становится критической, ведь даже небольшая задолженность может привести к аресту имущества через исполнительную службу", — отмечают в юридической компании "ПИК".

Как сообщалось, потеря документов на право собственности на недвижимость, что часто случается, в частности из-за военных действий, не является концом света. Законодательство четко регламентирует процесс восстановления этих бумаг, а полученный дубликат обладает тем же юридическим весом, что и оригинал.

Также мы сообщали, что каждый украинец имеет законное право приватизировать жилье (квартиру, дом, комнату), которым он пользуется. Завершение процедуры приватизации подтверждается официальным свидетельством, которое удостоверяет приобретение статуса полноправного владельца этого имущества.