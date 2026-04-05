Чому у квартирах в сталінках краще провітрювання і як це працює

Сталінка на Подолі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Багато хто помічав, що у сталінках повітря відчувається легшим і свіжішим. Це не випадковість і не ефект звички. Такі будинки проєктували з урахуванням природних процесів, які сьогодні часто ігнорують. Саме тому навіть через десятиліття вони забезпечують комфортний мікроклімат без додаткових систем.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які саме конструктивні хитрощі зробили сталінки лідерами за якістю повітря.

Високі стелі у сталінці покращують циркуляцію повітря

В цих будинках стелі незвично високі, перевищують три метри. І тоді повітряні маси розподіляються зовсім інакше. Тепле та відпрацьоване повітря піднімається вгору, залишаючи на рівні людського зросту зону комфорту з високим вмістом кисню.

У сучасних квартирах з низькими стелями цей "купол" відпрацьованого повітря тисне на голову вже через годину перебування в закритому приміщенні.

Природна вентиляція у сталінках

Сталінки будували з керамічної цегли, яка сама по собі є пористим матеріалом, нагадують фахівці порталу RealExpert. Вона здатна поглинати зайву вологу та віддавати її, коли повітря стає занадто сухим.

Але справжній секрет криється в системі каналів:

окремі шахти для кожної квартири, що виключає передачу запахів від сусідів;

величезний перетин вентиляційних отворів, який створює потужну природну тягу;

наявність димоходів, які в багатьох проектах працюють як додаткові витяжки.

Товсті стіни у сталінках

Товщина зовнішніх стін у таких будинках часто сягає 60-80 сантиметрів. Це створює ефект термоса: взимку стіни тримають тепло, а влітку не дають кімнатам перегріватися. Завдяки відсутності різких перепадів температур, всередині не утворюється конденсат.

Ось кілька факторів, які роблять провітрювання у сталінках особливим:

Двостороннє планування, яке дозволяє створити ідеальний наскрізний протяг за лічені хвилини. Великі віконні отвори, що забезпечують не лише світло, а й потужний приплив свіжого повітря. Якісні дерев'яні рами (в оригіналі), які мають природні мікрощілини для постійного мікропровітрювання.

Навіть якщо ви встановили сучасні склопакети, потенціал витяжної системи сталінки дозволяє системі працювати в рази краще, ніж у панельних багатоповерхівках.

Що ще варто знати українцям

Обираючи квартиру, покупцям варто критично ставитися до віку будівлі, адже старий житловий фонд приховує в собі чимало технічних пасток, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Краще всього розглядати будинки до 15 років в експлуатації, оскільки саме цей термін є критичною межею для зносу основних систем", — каже вона.

Після подолання цієї позначки інженерні мережі часто не витримують сучасних навантажень від потужної побутової техніки та кліматичного обладнання.

Експертка також акцентує на масштабності проблеми.

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге питання", — наголошує Берещак.

Навіть найдорожчий ремонт всередині квартири не врятує від аварійних ситуацій, якщо магістральні мережі навколо будинку давно відпрацювали свій ресурс. У підсумку власники старого житла ризикують стати заручниками постійних ремонтних робіт у дворі та нестабільного водопостачання. Саме тому, на думку експертки, інвестиція в новіші об'єкти виглядає значно раціональнішою з точки зору майбутніх витрат на експлуатацію.

