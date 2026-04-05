Почему в квартирах в сталинках лучше проветривание и как это работает

Сталинка на Подоле в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Многие замечали, что в сталинках воздух ощущается легче и свежее. Это не случайность и не эффект привычки. Такие дома проектировали с учетом естественных процессов, которые сегодня часто игнорируют. Именно поэтому даже спустя десятилетия они обеспечивают комфортный микроклимат без дополнительных систем.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие именно конструктивные хитрости сделали сталинки лидерами по качеству воздуха.

Высокие потолки в сталинке улучшают циркуляцию воздуха

В этих домах потолки необычно высокие, превышают три метра. И тогда воздушные массы распределяются совсем иначе. Теплый и отработанный воздух поднимается вверх, оставляя на уровне человеческого роста зону комфорта с высоким содержанием кислорода.

В современных квартирах с низкими потолками этот "купол" отработанного воздуха давит на голову уже через час пребывания в закрытом помещении.

Естественная вентиляция в сталинках

Сталинки строили из керамического кирпича, который сам по себе является пористым материалом, напоминают специалисты портала RealExpert. Он способен поглощать лишнюю влагу и отдавать ее, когда воздух становится слишком сухим.

Читайте также:

Но настоящий секрет кроется в системе каналов:

отдельные шахты для каждой квартиры, что исключает передачу запахов от соседей;

огромное сечение вентиляционных отверстий, которое создает мощную естественную тягу;

наличие дымоходов, которые во многих проектах работают как дополнительные вытяжки.

Толстые стены в сталинках

Толщина наружных стен в таких домах часто достигает 60-80 сантиметров. Это создает эффект термоса: зимой стены держат тепло, а летом не дают комнатам перегреваться. Благодаря отсутствию резких перепадов температур, внутри не образуется конденсат.

Вот несколько факторов, которые делают проветривание в сталинках особенным:

Двусторонняя планировка, которая позволяет создать идеальный сквозной сквозной сквозняк за считанные минуты. Большие оконные проемы, обеспечивающие не только свет, но и мощный приток свежего воздуха. Качественные деревянные рамы (в оригинале), которые имеют естественные микрощели для постоянного микропроветривания.

Даже если вы установили современные стеклопакеты, потенциал вытяжной системы сталинки позволяет системе работать в разы лучше, чем в панельных многоэтажках.

Что еще стоит знать украинцам

Выбирая квартиру, покупателям стоит критически относиться к возрасту здания, ведь старый жилой фонд скрывает в себе немало технических ловушек, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Лучше всего рассматривать дома до 15 лет в эксплуатации, поскольку именно этот срок является критическим пределом для износа основных систем", — говорит она.

После преодоления этой отметки инженерные сети часто не выдерживают современных нагрузок от мощной бытовой техники и климатического оборудования.

Эксперт также акцентирует на масштабности проблемы.

"Инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй вопрос", — отмечает Берещак.

Даже самый дорогой ремонт внутри квартиры не спасет от аварийных ситуаций, если магистральные сети вокруг дома давно отработали свой ресурс.

В итоге владельцы старого жилья рискуют стать заложниками постоянных ремонтных работ во дворе и нестабильного водоснабжения. Именно поэтому, по мнению эксперта, инвестиция в более новые объекты выглядит значительно рациональнее с точки зрения будущих расходов на эксплуатацию.

