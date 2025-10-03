Видео
Главная Рынок недвижимости Скрытая ловушка — чем грозит покупка дома без документов

Скрытая ловушка — чем грозит покупка дома без документов

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 06:12
Покупка дома без документов — риски и пути решения в 2025 году
Женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

В Украине до сих пор бывают случаи, когда люди покупают дом без надлежащих документов. Особенно это касается старых застроек в селах или частных домов, которые переходили из рук в руки "по расписке". На первый взгляд кажется, что все просто: есть дом, есть деньги, есть договоренность. Но с точки зрения закона такой договор не имеет никакой силы.

Вы можете жить в этом доме, вкладывать средства в ремонт, но юридически он вам не принадлежит, объясняет эксперт "Земельного фонда Украины" Сергей Коновалов.

Читайте также:

"Без правоустанавливающих документов вы не сможете его продать, подарить или даже прописаться", — говорит специалист.

Что делать с домом без документов

Главный риск в том, что вы остаетесь беззащитными перед законом. Если появится настоящий владелец или наследники, вы рискуете потерять и дом, и деньги.

Что делать в такой ситуации:

  1. Немедленно обратиться к нотариусу или юристу для проверки реестров.
  2. Собрать все имеющиеся бумаги: расписки, доверенности, акты передачи.
  3. Проверить, приватизирована ли земля, на которой стоит дом.

Рассмотреть варианты узаконивания через процедуру "строительной амнистии" или через суд.

"Чем быстрее вы начнете решать вопрос с документами, тем больше шансов избежать серьезных потерь", — подчеркивает Коновалов.

Узаконивание дома без документов

Узаконивание зависит от того, когда построен дом:

  • если здание возведено до 1992 года — процедура упрощена. Достаточно провести техническую инвентаризацию, получить техпаспорт и внести данные в государственный реестр;
  • если дом построен после 1992 года без разрешений, действует "строительная амнистия". Она распространяется на жилые и садовые дома до 500 кв. м, а также хозяйственные постройки.

Для более новых объектов остается путь через общую процедуру узаконивания или судебное решение о признании права собственности.

Риски покупки дома без документов

Основные угрозы, с которыми сталкиваются покупатели:

  1. Невозможность оформить право собственности.
  2. Риск потерять недвижимость в случае появления законного владельца.
  3. Отсутствие права на компенсацию в случае разрушения или повреждения.
  4. Проблемы с пропиской и подключением коммуникаций.
  5. Сложности с передачей дома по наследству.

"Расписка или доверенность  это не документы на собственность. Это лишь бумаги, которые могут подтвердить факт сделки, но не предоставляют прав", — напоминает Коновалов.

Можно ли избежать проблемы

Чтобы не оказаться в ловушке, стоит придерживаться простого правила: никогда не покупать дом без полного пакета документов. Перед сделкой обязательно проверьте:

  • кто зарегистрирован как собственник в Государственном реестре вещных прав;
  • приватизирована ли земля;
  • соответствует ли дом технической документации.

"Если же сделка уже состоялась, единственный выход  действовать активно. Только через юристов, государственные реестры и, в крайних случаях, суд можно получить право собственности", — констатирует эксперт.

Как сообщалось, переоформление дома в селе требует от владельцев и покупателей учесть не только цену сделки, но и значительные дополнительные расходы. Эти средства включают налоги, услуги нотариуса и оценщика, а также сборы за государственную регистрацию.

Также мы рассказывали, что раздел частного дома между совладельцами — это сложный юридический и технический процесс, требующий согласования их действий и соблюдения всех строительных норм. Обычно этот вопрос возникает при наследовании, разводе или когда владельцы желают оформить отдельное проживание.

недвижимость жилье документы дом собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
