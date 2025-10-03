Покупка дома без документов — риски и пути решения в 2025 году

Скрытая ловушка — чем грозит покупка дома без документов
В Украине до сих пор бывают случаи, когда люди покупают дом без надлежащих документов. Особенно это касается старых застроек в селах или частных домов, которые переходили из рук в руки "по расписке". На первый взгляд кажется, что все просто: есть дом, есть деньги, есть договоренность. Но с точки зрения закона такой договор не имеет никакой силы.
Вы можете жить в этом доме, вкладывать средства в ремонт, но юридически он вам не принадлежит, объясняет эксперт "Земельного фонда Украины" Сергей Коновалов.
"Без правоустанавливающих документов вы не сможете его продать, подарить или даже прописаться", — говорит специалист.
Что делать с домом без документов
Главный риск в том, что вы остаетесь беззащитными перед законом. Если появится настоящий владелец или наследники, вы рискуете потерять и дом, и деньги.
Что делать в такой ситуации:
- Немедленно обратиться к нотариусу или юристу для проверки реестров.
- Собрать все имеющиеся бумаги: расписки, доверенности, акты передачи.
- Проверить, приватизирована ли земля, на которой стоит дом.
Рассмотреть варианты узаконивания через процедуру "строительной амнистии" или через суд.
"Чем быстрее вы начнете решать вопрос с документами, тем больше шансов избежать серьезных потерь", — подчеркивает Коновалов.
Узаконивание дома без документов
Узаконивание зависит от того, когда построен дом:
- если здание возведено до 1992 года — процедура упрощена. Достаточно провести техническую инвентаризацию, получить техпаспорт и внести данные в государственный реестр;
- если дом построен после 1992 года без разрешений, действует "строительная амнистия". Она распространяется на жилые и садовые дома до 500 кв. м, а также хозяйственные постройки.
Для более новых объектов остается путь через общую процедуру узаконивания или судебное решение о признании права собственности.
Риски покупки дома без документов
Основные угрозы, с которыми сталкиваются покупатели:
- Невозможность оформить право собственности.
- Риск потерять недвижимость в случае появления законного владельца.
- Отсутствие права на компенсацию в случае разрушения или повреждения.
- Проблемы с пропиской и подключением коммуникаций.
- Сложности с передачей дома по наследству.
"Расписка или доверенность — это не документы на собственность. Это лишь бумаги, которые могут подтвердить факт сделки, но не предоставляют прав", — напоминает Коновалов.
Можно ли избежать проблемы
Чтобы не оказаться в ловушке, стоит придерживаться простого правила: никогда не покупать дом без полного пакета документов. Перед сделкой обязательно проверьте:
- кто зарегистрирован как собственник в Государственном реестре вещных прав;
- приватизирована ли земля;
- соответствует ли дом технической документации.
"Если же сделка уже состоялась, единственный выход — действовать активно. Только через юристов, государственные реестры и, в крайних случаях, суд можно получить право собственности", — констатирует эксперт.
Как сообщалось, переоформление дома в селе требует от владельцев и покупателей учесть не только цену сделки, но и значительные дополнительные расходы. Эти средства включают налоги, услуги нотариуса и оценщика, а также сборы за государственную регистрацию.
Также мы рассказывали, что раздел частного дома между совладельцами — это сложный юридический и технический процесс, требующий согласования их действий и соблюдения всех строительных норм. Обычно этот вопрос возникает при наследовании, разводе или когда владельцы желают оформить отдельное проживание.
Читайте Новини.LIVE!