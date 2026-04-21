Купівля будинку без приватизованої землі: коли новий власник може оформити пай

Після купівлі будинку багато хто одразу хоче оформити й землю під ним. Але з паєм ситуація складніша, особливо під час воєнного стану. Закон встановлює обмеження, які часто стають несподіванкою для нових власників.

Важливо розуміти, коли приватизація можлива, а коли доведеться чекати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Чи можна приватизувати пай після купівлі будинку

Як пояснює адвокат, сам факт купівлі будинку не дає автоматичного права на приватизацію землі. Якщо пай уже оформлений у приватну власність і має кадастровий номер, його можна купити разом із будинком.

"Щоб купити пай, у продавця повинен бути кадастровий номер та він повинен належати продавцю на праві приватної власності", — зазначає Айвазян.

Інакше кажучи, неприватизований пай продати не можна — він юридично не належить продавцю.

Коли дозволена приватизація ділянки під час війни

Якщо земля під будинком не приватизована і належить громаді, одразу оформити її у власність не вийде.

"Якщо пай неприватизований, то приватизувати його під час дії воєнного стану неможливо", — підкреслює юрист.

Причина — пряма законодавча заборона на безоплатну передачу земель і оформлення документації із землеустрою.

Попри обмеження, існують винятки, коли оформлення можливе навіть зараз:

якщо на ділянці вже розташована нерухомість, яка належить вам;

якщо земля була надана у користування до 1 січня 2002 року.

"Однак це стосується не всіх земельних ділянок", — уточнює Айвазян, наголошуючи на винятковому характері таких випадків.

Ще один шанс для власників — це старі права користування або судові вердикти. Якщо земля була надана вам ще до 2002 року, закон дозволяє завершити процедуру.

"Заборона на безоплатну передачу земель не поширюється на випадки виконання рішення суду, яке набрало законної сили", — підкреслює Айвазян.

В інших ситуаціях, передбачених статтею 121 Земельного кодексу, доведеться чекати офіційного завершення воєнного стану, адже зараз ці норми фактично поставлені на паузу.

