Покупка дома без приватизированной земли: когда новый владелец может оформить пай

После покупки дома многие сразу хотят оформить и землю под ним. Но с паем ситуация сложнее, особенно во время военного положения. Закон устанавливает ограничения, которые часто становятся неожиданностью для новых владельцев.

Важно понимать, когда приватизация возможна, а когда придется ждать, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

Можно ли приватизировать пай после покупки дома

Как объясняет адвокат, сам факт покупки дома не дает автоматического права на приватизацию земли. Если пай уже оформлен в частную собственность и имеет кадастровый номер, его можно купить вместе с домом.

"Чтобы купить пай, у продавца должен быть кадастровый номер и он должен принадлежать продавцу на праве частной собственности", — отмечает Айвазян.

Иначе говоря, неприватизированный пай продать нельзя — он юридически не принадлежит продавцу.

Читайте также:

Когда разрешена приватизация участка во время войны

Если земля под домом не приватизирована и принадлежит общине, сразу оформить ее в собственность не получится.

"Если пай неприватизирован, то приватизировать его во время действия военного положения невозможно", — подчеркивает юрист.

Причина — прямой законодательный запрет на бесплатную передачу земель и оформление документации по землеустройству.

Несмотря на ограничения, существуют исключения, когда оформление возможно даже сейчас:

если на участке уже расположена недвижимость, которая принадлежит вам;

если земля была предоставлена в пользование до 1 января 2002 года.

"Однако это касается не всех земельных участков", — уточняет Айвазян, подчеркивая исключительный характер таких случаев.

Еще один шанс для владельцев — это старые права пользования или судебные вердикты. Если земля была предоставлена вам еще до 2002 года, закон позволяет завершить процедуру.

"Запрет на бесплатную передачу земель не распространяется на случаи исполнения решения суда, вступившего в законную силу", — подчеркивает Айвазян.

В других ситуациях, предусмотренных статьей 121 Земельного кодекса, придется ждать официального завершения военного положения, ведь сейчас эти нормы фактически поставлены на паузу.

Как сообщали Новини.LIVE, потеря документов на земельный участок — ситуация стрессовая, ведь бумаги легко теряются во время переездов или портятся со временем. Однако не стоит паниковать и бояться потери собственности, поскольку право на землю зафиксировано в государственных реестрах. Даже если оригиналы исчезли бесследно, процедура их восстановления вполне понятна и доступна.

Также Новини.LIVE рассказывали, что изменение целевого назначения земли в 2026 году напрямую зависит от актуальности кадастровых данных и имеющейся градостроительной документации. Для части владельцев процедура максимально упрощена и не требует разработки проекта землеустройства, тогда как другим придется пройти полный цикл оформления с соответствующими затратами времени и средств.